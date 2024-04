Escalation Germani: quanto è cresciuta nel tris di vittorie

A Varese la riscoperta del valore del gruppo della Pallacanestro Brescia. Con Tortona riecco la difesa Zona e Bilan con Venezia

3 ' di lettura

Un momento della sfida contro Venezia - © www.giornaledibrescia.it

Fino allo smarrimento, e ritorno, grazie a un tris di vittorie molto importanti. E non solo per i sei punti arrivati nelle casse della Germani. La Pallacanestro Brescia è stata in grado di uscire dal proprio momento di crisi e - appunto, smarrimento - in tre mosse. Contestualmente, i biancoblù di Magro si sono ripresi la vetta della classifica, e l’hanno poi difesa. La sensazione è che il periodo buio e l’uscita dal medesimo abbiano riconsegnato ai tifosi e agli appassionati una versione della s