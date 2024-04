Germani in campo al PalaLeonessa per sfidare Tortona

Alle 20.30 la Germani affronta Tortona al PalaLeonessa per l’anticipo della ventiseiesima giornata di campionato.

Forte di un successo, la Pallacanestro Brescia sarebbe certa di chiudere la regular season tra le prime quattro, senza bisogno di guardare cosa Reggio Emilia farà questa domenica, a Pistoia. Inoltre, manterrebbe il primato in classifica, con altre quattro partite da disputare. Sempre domenica si gioca Reyer Venezia-Virtus Bologna, gara importantissima per gli equilibri d’alta classifica.

A proposito di graduatoria. Se la stagione finisse prima di questo match, Germani e Tortona si affronterebbero ai quarti dei play off. I precedenti in stagione parlano di due affermazioni nettissime dei biancoblù di Magro, prima in semifinale di Supercoppa e poi nella partita di andata di stagione regolare, a Casale Monferrato. Ma la Bertram è molto cambiata da allora. E con De Raffaele in panchina ha recuperato parecchio terreno.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.