La Germani ospita Venezia per mantenere la vetta della classifica

Un problema fisico dell’ultimo minuto costringe la Germani a valutare l’utilizzo di Petrucelli. L’esterno italoamericano non è al meglio: natura ed entità dell’acciacco sono da verificare. Potrebbe venire utilizzato solo in caso di estrema necessità, ma alla luce del momento della stagione - i play off sono vicini - la strategia conservativa pare la più probabile.

Peccato, perché c’è aria di sfida di altissima quota al PalaLeonessa. Alle 19, infatti, la Germani sfida la Reyer Venezia. Si tratta di un incrocio tra prima e quarta. La Germani è capolista con 38 punti. Virtus Bologna e Olimpia Milano inseguono, appaiate a 36. Venezia ne ha 34.

Gli occhi delle Vu Nere e dei meneghini sono puntati sulla partita di stasera, perché è uno scontro diretto, alla luce del risultato si delineeranno nuovi equilibri. Il tutto quando mancano quattro turni alla fine della regular season.

In caso di successo, la Pallacanestro Brescia sarebbe quasi certa di chiudere la regular season al peggio terza. Andrebbe a + 6 dagli orogranata, e - per farsi raggiungere e superare - dovrebbe perdere tutte e tre le ultime partite del girone di ritorno, mentre Venezia dovrebbe vincere sempre (cosa peraltro possibile, il calendario è favorevole). Questo, in caso di un successo con scarto inferiore ai 15 punti, dato che all’andata fu ko per 86-71. Battere la Reyer significherebbe, naturalmente, pure difendere la vetta dagli attacchi di Virtus e Olimpia, oggi impegnate rispettivamente in casa con Cremona (alle 18.15) e a Treviso (alle 17).

