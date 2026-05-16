Germani, iniziano i play off: altro corpo a corpo con Trieste

Oggi si comincia con un clamoroso «Ritorno al futuro». I play off prendono il via contro Trieste, proprio come la passata stagione. Quarti di finale, due partite in casa. Oggi e dopodomani, lunedì, al PalaLeonessa. Giovedì in terra giuliana. Seguiranno un’eventuale quarta partita sempre nella casa dei biancorossi e un’eventuale bella di nuovo nella nostra città.

A livello di ultimissime, la Pallacanestro Brescia ha tutti gli uomini a disposizione (dirlo, scriverlo, ogni tanto fa ancora un po’ paura...), mentre gli ospiti hanno un dubbio. Il centro Sissoko dovrebbe aver recuperato, ma potrebbe non essere tra i dodici di Taccetti (già assistente a Brescia). Il nodo potrebbe venir sciolto soltanto oggi. Sarà probabilmente game-time decision. Nel caso in cui il maliano dovesse entrare in distinta, potrebbe restare fuori il forte lungo Uthoff.

Il coach della Germani Cotelli tiene le carte meno coperte. Massinburg ha recuperato. Da una decina di giorni si allena con la squadra. Ma, almeno per oggi, l’uomo pronto a entrare dalla panchina per dare sprint al pacchetto esterni biancoblù dovrebbe essere Nunn.

Da sapere

Germani-Trieste, gara-1 dei quarti di finale play off, è in programma oggi, alle 20.30, al PalaLeonessa. Alle 20 si gioca il primo incontro dell’altro quarto della medesima parte di tabellone di Brescia, ossia Olimpia Milano-Reggio Emilia. Domani, domenica, avanti con le altre gare-1. Alle 19 Virtus Bologna-Trento e alle 20 Reyer Venezia-Tortona. La radiocronaca diretta della partita di stasera è sulle frequenze di Radio Bresciasette. Sul sito del Giornale di Brescia gli aggiornamenti testuali.

Variabili

Oltre all’incognita Sissoko (non giocasse, Trieste potrebbe infastidire Brescia con quintetti piccoli, magari in grado di «sporcare» il gioco di Bilan), gli avversari vivono situazioni di incertezza a livello «macro». La proprietà americana sarebbe pronta ad abbandonare i colori biancorossi, lasciando il titolo sportivo dove è, ma aprendo un fronte di «successione» abbastanza complesso. La piazza è poco serena e, stando alle ultime, i tifosi triestini sarebbero pronti a sobbarcarsi la doppia trasferta al PalaLeonessa, ma (al momento) avrebbero in animo di disertare completamente gara-3, che finirebbe per venire disputata in una sorta di campo neutro. Come accadde la passata stagione (PalaTrieste squalificato per una gara, si giocò, e vinse Brescia, a Treviso).

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La partita è insidiosa, anche se in campionato la Germani ha vinto due volte su due contro i biancorossi. «Non sarà semplice - afferma Cotelli -. Trieste è una squadra forte ed esperta, guidata da Taccetti, che è un amico e per il quale ho fatto il tifo, da quando è diventato a sua volta capo allenatore. A noi spetta il compito di valorizzare il secondo posto che ci siamo meritati alla fine della regular season. Siamo chiamati a limitare la verve offensiva dei giuliani e il loro ritmo, la loro transizione, la loro capacità di colpire da tre punti, il talento dei loro esterni». A partire da Ramsey, capocannoniere del campionato.

Sensazioni personali

Dopo l’università della prima stagione regolare da head coach, i play off sono la tesi di laurea di Cotelli? «Sono tranquillo - afferma l’allenatore -. La squadra non vede l’ora di cominciare. Prendendo tutto con la massima serietà, affrontiamo la prova "a cuor leggero", sapendo di aver studiato a lungo, di aver studiato tutto l’anno. E, come ci ricorda Mauro Ferrari quando viene a parlarci, proviamo a giocare col sorriso».