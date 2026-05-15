Domani iniziano i play-off per la Germani, Cotelli: «Non vediamo l’ora»

«Arriva il momento in cui l’aria si fa più rarefatta – afferma il coach della Pallacanestro Brescia Matteo Cotelli –.Tutta la squadra è a disposizione. Prima della gara annuncerò chi starà fuori (verosimilmente Massinburg, ndr). Non sarà una partita facile. Trieste ha qualità , nonostante l’ambiente viva un frangente poco sereno».

Per Cotelli sono i primi play off da head coach… «Ma sono tranquillo e mi sento pronto – prosegue l’allenatore –. Questa squadra è insieme da due anni e tutti vogliono chiudere il ciclo lasciando un segno. Non vediamo l’ora di cominciare, consapevoli di dover tenere a bada il ritmo di Trieste e di dover stare attenti ai loro eventuali quintetti piccoli».