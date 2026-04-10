Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Germani, c’è il calendario dei play off. E Nunn è arrivato a Brescia

Sono state ufficializzate le date: si comincia sabato 16 e domenica 17 maggio con gara-1 dei quarti di finale
Amedeo Della Valle - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
Amedeo Della Valle - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
AA

È stato definito il calendario ufficiale degli play off (cui la Germani è già aritmeticamente certa di partecipare), che scatteranno sabato 16 e domenica 17 maggio con gara-1 dei quarti di finale. Il primo turno proseguirà con gara-2, in programma lunedì 18 e martedì 19 maggio, gara-3 giovedì 21 e venerdì 22 maggio, l’eventuale gara-4 sabato 23 e domenica 24 e l’eventuale gara-5 lunedì 25 e martedì 26 maggio.

Semifinali al via venerdì 29 e sabato 30 maggio (gara-1), gara-2 domenica 31 maggio e lunedì 1° giugno, Gara 3 mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, l’eventuale Gara 4 venerdì 5 e sabato 6 e l’eventuale Gara 5 domenica 7 e lunedì 8 giugno.

Per le Lba Finals Unipol 2026 inizio giovedì 11 giugno, per poi proseguire sabato 13 (Gara 2), martedì 16 (Gara 3), giovedì 18 (l’eventuale Gara 4) e domenica 21 giugno (l’eventuale Gara 5).

Intanto il neo-acquisto Jaden Nunn è arrivato in città.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Germani Pallacanestro Bresciaplay off Germani 2026
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario