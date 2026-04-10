Germani, c’è il calendario dei play off. E Nunn è arrivato a Brescia
È stato definito il calendario ufficiale degli play off (cui la Germani è già aritmeticamente certa di partecipare), che scatteranno sabato 16 e domenica 17 maggio con gara-1 dei quarti di finale. Il primo turno proseguirà con gara-2, in programma lunedì 18 e martedì 19 maggio, gara-3 giovedì 21 e venerdì 22 maggio, l’eventuale gara-4 sabato 23 e domenica 24 e l’eventuale gara-5 lunedì 25 e martedì 26 maggio.
Semifinali al via venerdì 29 e sabato 30 maggio (gara-1), gara-2 domenica 31 maggio e lunedì 1° giugno, Gara 3 mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, l’eventuale Gara 4 venerdì 5 e sabato 6 e l’eventuale Gara 5 domenica 7 e lunedì 8 giugno.
Per le Lba Finals Unipol 2026 inizio giovedì 11 giugno, per poi proseguire sabato 13 (Gara 2), martedì 16 (Gara 3), giovedì 18 (l’eventuale Gara 4) e domenica 21 giugno (l’eventuale Gara 5).
Intanto il neo-acquisto Jaden Nunn è arrivato in città.
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