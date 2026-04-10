Germani, la partita contro Venezia sarà in chiaro su Lba Tv
La sfida tra Umana Reyer Venezia e Germani Brescia sarà visibile gratuitamente. La partita, in programma sabato 11 aprile alle 20.30, verrà trasmessa in modalità free sulla piattaforma LBA TV.
A comunicarlo è la Lega Basket Serie A, che ha deciso di rendere accessibile a tutti uno degli incontri del turno. Una scelta che amplia la platea di pubblico per una gara attesa, mettendo di fronte due squadre protagoniste del campionato.
Per seguire il match non sarà necessario alcun abbonamento: basterà collegarsi alla piattaforma e accedere alla diretta all’orario previsto.
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