Germani, ora arriva il gran momento: via alla semifinale con Milano

Leggerezza o senso d’urgenza? Se la Germani ha un’arma da usare nella più difficile delle semifinali scudetto , quale può essere più utile? Il senso di aver pochissimo da perdere contro la squadra più forte del campionato – quell’ Olimpia Milano che ha sbranato Reggio Emilia in tre gare ai quarti –, oppure il senso di responsabilità di un gruppo che da due anni tende a esaltarsi di fronte alle difficoltà?

Tenendo sempre presente l’orgoglio che andrebbe provato per il fatto che la Pallacanestro Brescia sia rappresentata in campo da giocatori che danno sempre tutto - leggere i nomi del battaglione di Poeta fa tremare. E fa anche un po’ specie la dichiarazione di Ricci, che in un’intervista ha recentemente dato Brescia come favorita ... Gioco delle parti, ci sta tutto.

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Fattore campo

La vera novità è che, per la prima volta, una semifinale contro l’Armani comincia con due partite in casa. Nella speranza che il PalaLeonessa sia una bolgia. Nella speranza che il gruppo biancoblù – destinato in buona parte a disgregarsi in estate – voglia onorare la propria «Last Dance» offrendo prestazioni che siano un mix delle cose magnifiche viste dall’estate del 2024 fino a oggi.

Germani-Olimpia Milano, gara-1 della serie di semifinale scudetto, è in programma oggi, alle 20, al PalaLeonessa. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. Sul sito del Giornale di Brescia gli aggiornamenti testuali.

Le parole

Matteo Cotelli, coach della Germani, prova a rispondere alla domanda, in realtà piuttosto difficile, quasi filosofica, di cui sopra. Assenza di pressione o senso d’urgenza: cosa può aiutare di più i biancoblù in questa sorta di missione impossibile? «In realtà – afferma l’allenatore –, per quanto opposti, si tratta di concetti collegati. Tutti ci teniamo, e per questo ci mettiamo pressione da soli. In una semifinale il "cuor leggero", nella sua accezione negativa, non esiste. La cosa più importante è che, dopo la lunga serie con Trieste, la squadra abbia le giuste energie psicofisiche per affrontare la favorita allo scudetto. Che, peraltro, è più riposata di noi...».

Ciò detto, «questo gruppo si meritava questa semifinale, per tutto il lavoro svolto nel corso di questo tempo – asserisce il trentottenne bresciano –. Spero che inizi una serie bella ed entusiasmante. Siamo chiamati ad alzare ulteriormente il nostro livello. Serviranno concentrazione e fisicità». Con la consapevolezza che i corpi di una squadra di Eurolega che ha l’Eurolega ampiamente alle spalle e pensa solo al triplete saranno per forza di cose un problema.

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Nazionale 3x3

Intanto, non sappiamo bene se leggere la cosa come scaramanticamente buona o negativa, il capitano della Germani Della Valle e Cournooh sono stati inseriti nella lista degli otto giocatori convocati per il raduno della Nazionale 3x3, fissato per l’8 giugno. Di fatto, il giorno successivo all’ipotetica gara-5 tra Germani e Milano.

Non resta che stare a vedere, e sperare che la «Last Dance» sia il più lunga possibile. Il coach avversario di turno, Poeta, lo scorso anno portò Brescia al clamoroso «afterparty». Quest’anno sarà meno facile, ma...