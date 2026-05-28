Verso Germani-Olimpia Milano, Cotelli: «Dobbiamo alzare il livello»

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Può pagare il fatto di essere leggeri, perché sfavoriti. Oppure è più spesso l’urgenza a guidare la Germani? «In realtà le cose sono collegate e insondabili. Quello che posso assicurare è che, in semifinale, comunque, ci mettiamo pressione da soli. Siamo consapevoli che Milano non è la squadra battuta due volte in regular season. Spero che i miei ragazzi abbiano le giuste energie psicofisiche per reggere l’urto»