Verso Germani-Olimpia Milano, Cotelli: «Dobbiamo alzare il livello»

È la terza semifinale scudetto con l’Olimpia Milano. La prima che inizia con due partite al PalaLeonessa. Domani, venerdì, alle 20, la Pallacanestro Brescia sfida i biancorossi in gara-1 al PalaLeonessa.
«Questo gruppo si meritava la semifinale – afferma il coach di Brescia Matteo Cotelli –. Sarà una serie difficilissima e, spero, bella. Non ci resta che alzare ancora il livello, rispetto alla serie con Trieste».
Può pagare il fatto di essere leggeri, perché sfavoriti. Oppure è più spesso l’urgenza a guidare la Germani? «In realtà le cose sono collegate e insondabili. Quello che posso assicurare è che, in semifinale, comunque, ci mettiamo pressione da soli. Siamo consapevoli che Milano non è la squadra battuta due volte in regular season. Spero che i miei ragazzi abbiano le giuste energie psicofisiche per reggere l’urto»