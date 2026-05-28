Giornale di Brescia
Abbonati
Basket
Sport
Basket

Verso Germani-Olimpia Milano, Cotelli: «Dobbiamo alzare il livello»

Gara-1 domani alle 20 al PalaLeonessa: «Questo gruppo si meritava la semifinale» afferma il coach di Brescia
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Il coach Matteo Cotelli - © www.giornaledibrescia.it
Il coach Matteo Cotelli - © www.giornaledibrescia.it

È la terza semifinale scudetto con l’Olimpia Milano. La prima che inizia con due partite al PalaLeonessa. Domani, venerdì, alle 20, la Pallacanestro Brescia sfida i biancorossi in gara-1 al PalaLeonessa.

«Questo gruppo si meritava la semifinale – afferma il coach di Brescia Matteo Cotelli –. Sarà una serie difficilissima e, spero, bella. Non ci resta che alzare ancora il livello, rispetto alla serie con Trieste».

Può pagare il fatto di essere leggeri, perché sfavoriti. Oppure è più spesso l’urgenza a guidare la Germani? «In realtà le cose sono collegate e insondabili. Quello che posso assicurare è che, in semifinale, comunque, ci mettiamo pressione da soli. Siamo consapevoli che Milano non è la squadra battuta due volte in regular season. Spero che i miei ragazzi abbiano le giuste energie psicofisiche per reggere l’urto»

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
GermaniPalaLeonessasemifinaleOlimpia MilanoBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...