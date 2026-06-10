Germani, Giovanni Veronesi convocato in Nazionale

C’è anche Giovanni Veronesi, esterno bresciano e promesso sposo della Germani per il prossimo anno, per i prossimi impegni della Nazionale italiana.
Di seguito il comunicato della Fip.
«Coach Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno che inizierà lunedì 15 giugno al Cpo di Roma: prima chiamata per Bucarelli, Cavallero, Possamai ed Emejuru. A disposizione 16 atleti, che lo staff tecnico potrà decidere di convocare a seconda delle necessità della squadra: i giocatori dell’Olimpia Milano, della Reyer Venezia, della Scaligera Verona e di Valencia potranno raggiungere il gruppo, in caso, solo al termine degli impegni con i rispettivi club».