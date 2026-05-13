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Germani, Della Valle e Bilan in corsa per il titolo di Mvp

Con Brooks dell’Olimpia Milano i due giocatori di Brescia si contendono il trofeo di miglior giocatore della regular season
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Bilan e Della Valle - © www.giornaledibrescia.it
Bilan e Della Valle - © www.giornaledibrescia.it

Nella terna dei candidati al premio di Mvp ci sono due giocatori della Germani: Miro Bilan e Amedeo Della Valle. Il terzo è Brooks dell’Olimpia Milano. La Legabasket ha annunciato oggi i tre che si contenderanno l’award personale più prestigioso della serie A.

Domani, giovedì, verranno svelati anche tutti gli altri premi. Diverse chance di vittoria per gli uomini della Pallacanestro Brescia. Da Della Valle miglior italiano a Burnell miglior sesto uomo, passando per Cotelli, in lizza per diventare coach dell’anno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Germani Pallacanestro BresciaMvpAmedeo Della ValleMiro Bilan
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