Germani, Della Valle e Bilan in corsa per il titolo di Mvp

Nella terna dei candidati al premio di Mvp ci sono due giocatori della Germani: Miro Bilan e Amedeo Della Valle. Il terzo è Brooks dell’Olimpia Milano. La Legabasket ha annunciato oggi i tre che si contenderanno l’award personale più prestigioso della serie A.
Domani, giovedì, verranno svelati anche tutti gli altri premi. Diverse chance di vittoria per gli uomini della Pallacanestro Brescia. Da Della Valle miglior italiano a Burnell miglior sesto uomo, passando per Cotelli, in lizza per diventare coach dell’anno.