Germani in Coppa Italia: «L’emergenza? Non ci pensiamo, siamo pronti»

Quinta Final Eight di Coppa Italia consecutiva, ottava partecipazione in 10 anni di Serie A per la Germani che si conferma una delle big del campionato italiano: «Se pensi che in questi dieci anni, in questi ultimi sei se vogliamo considerare l’attualità, siamo sempre stati nei piani alti della classifica mantenendo un nucleo societario importante...» ha spiegato con orgoglio la presidente Graziella Bragaglio. «Lo sport oggi è fatto di tante meteore, Brescia non lo è stata ed un grande merito per il lavoro che è stato fatto in questi anni».

Leggi anche Germani: la settimana di Coppa Italia coincide con lo sprint sul mercato

L’emergenza

Le condizioni in cui Brescia affronterà la manifestazione, però, sono al limite della criticità con la certezza dell’assenza di Ivanovic e diversi giocatori acciaccati a roster: «Speriamo di riuscire arrivare fino in fondo, ma l’importante è esserci qualificati ancora una volta ed essere presenti a Torino con il meglio del basket italiano – ha sottolineato coach Cotelli mettendo da parte anche la questione infermeria –. Conviviamo con gli acciacchi da un po’ di tempo, ma non è il momento di pensarci, ora dobbiamo mettere tutte le nostre energie nella Coppa Italia e nel fare il meglio possibile a Torino, poi avremo tempo per riposare durante la pausa e rimetterci nelle migliori condizioni possibili».

Germani in Coppa Italia, la conferenza - © www.giornaledibrescia.it

Germani in Coppa Italia, la conferenza - © www.giornaledibrescia.it

Germani in Coppa Italia, la conferenza - © www.giornaledibrescia.it

Germani in Coppa Italia, la conferenza - © www.giornaledibrescia.it

Contro Udine

Della Valle e compagni ai quarti di finale, mercoledì alle 18, dovranno vedersela con la temibile neopromossa Udine. I friulani sono una delle maggiori sorprese del campionato, occupano l’ottava posizione in classifica e hanno appena tenuto testa a Bologna in trasferta arrendendosi solo nei secondi finali: «Squadra che conosciamo bene perché ci siamo già incontrati due volte in stagione, abbiamo grande rispetto per i bianconeri che stanno facendo ottime cose e lo hanno dimostrato anche domenica a Bologna – ha proseguito coach Cotelli –. Siamo convinti di arrivare al meglio delle nostre forze e di poter mettere in campo un’ottima prestazione. Abbiamo l’entusiasmo per la competizione e anche l’arrabbiatura per l’esito della gara con Varese che ci possono aiutare».

La gara

Presentata anche la maglia speciale per la kermesse torinese: «Questa è una stagione speciale, la decima consecutiva in serie A, le Dieci giornate di Brescia sono state la fonte d’ispirazione per le divise regolari e da qui siamo partiti per la Coppa Italia – ha spiegato il direttore operativo di Pallacanestro Brescia Marco Patuelli –. La prima divisa è azzurra per il colore cardine della città, la seconda è grigia per ricollegarsi alla poesia del Carducci presente sul colletto “Brescia la ferrea, Brescia la forte, Brescia la Leonessa d’Italia”».

La Next Gen Cup

Sarà protagonista dell’evento anche la squadra Under 19 di Pallacanestro Brescia che disputerà le finali della Next Gen Cup per il terzo anno consecutivo: «È la competizione giovanile più seguita a livello italiano, ed è stata una piccola impresa arrivarci considerando il girone che abbiamo avuto e le tante assenze – ha ricordato Pietro Rossi, responsabile del settore giovanili biancoblù e allenatore della formazione under 19 –. Avremo la possibilità di affrontare l’Olimpia Milano, non partiamo da favoriti, ma chiederò ai ragazzi di concentrarsi solo sulla prestazione e non sul tabellone».