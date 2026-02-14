Germani, seconda sconfitta consecutiva: vince Varese all’ultimo secondo

C’è il secondo stop consecutivo in campionato per la Germani. A Masnago è un canestro di Iroegbu sulla sirena a gelare Brescia dopo essere stata «sotto» anche di 16 lunghezze.

Fatale un secondo tempo dove Brescia (orfana di Ivanovic) non ha trovato la forza per opporsi ad una Varese scesa in campo nella ripresa con un atteggiamento famelico e aggressivo. Finisce 98-96.

Speranze fino alla fine

Non bastano i 25 punti di capitan Della Valle e altri quattro uomini in doppia cifra a rispondere all’energia di Iroegbu e Nkamhoua (26 e 21), finisce proprio con il buzzer beater del giocatore californiano a replicare a una serie di liberi di della Valle che hanno tenuto accese le speranze bresciane. Alla palla a due è Varese a segnare il primo vantaggio (4-0), Brescia trova subito le contromisure replicando con un contro break di 6-0 che vale il primo vantaggio del match.

Fiducia totale, precisione e buona circolazione della palla che producono il primo allungo significativo al minuto otto (+9 Brescia). Brescia non si accontenta e continua a premere sull’acceleratore chiudendo il primo periodo con il vantaggio in doppia cifra (22-34) frutto di un preciso 5/8 dalla lunga distanza. Copione che si ripete nel secondo quarto, Della Valle e Massinburg piegano le mani dei varesini, Ndour, Bilan e Mobio usano il bisturi con il vantaggio che prende corpo fino ad arrivare a 16 lunghezze. Moore e Renfro ci mettono un paio di pezze ma è sempre la Germani a condurre stabilmente fino all’intervallo (41-55).

Secondo tempo

Il rientro in campo dopo l’intervallo non fa presagire nulla di buono, Varese cambia faccia, Brescia perde fiducia con il passare dei minuti. Rimonta completata e sorpasso biancorosso con la Germani impotente.

Nel finale si riaccendono le speranze, la tripla di Rivers e i liberi di Della Valle riaprono i giochi. 96 pari con 12 secondi sul tabellone, l’ultimo possesso è nelle mani di Iroegbu che sulla sirena gela Brescia e infiamma Masnago. Capitolo chiuso, ora testa alla Coppa Italia.

Mercoledì si torna in campo, all’Inalpi Arena ad attendere Brescia ci sarà Udine e sarà di nuovo tutta un'altra storia