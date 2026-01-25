La Germani cerca la vetta nel weekend senza le grandi

Da un lato Germani-Udine è la classica partita da girone di ritorno, in cui la «big», la Pallacanestro Brescia (seconda a 26 punti), affronta la neopromossa, l’Apu (nona a 12), che è cambiata e si è rafforzata rispetto all’andata tanto da centrare la Final Eight di Coppa Italia (tra l’altro sarà proprio l’avversaria dei biancoblù ai quarti di finale di Torino) e da vivere oggi una situazione di classifica decisamente tranquilla. Brescia gioca in casa ed è doppiamente avvantaggiata, mentre gli avversari possono affrontare la sfida con una ragionevole dose di leggerezza.

Le circostanze strane di questo campionato, però, rendono la domenica un po’ particolare. Innanzitutto, le più vicine concorrenti della Germani non giocano oggi, bensì domani, lunedì. L’Olimpia Milano (24 punti, terza) in casa con Varese. La Virtus Bologna, 26 punti, prima in virtù dello scontro diretto con Brescia), in trasferta a Cremona. Non solo: l’esclusione di Trapani genera automaticamente un turno di riposo, che stavolta toccherà alla Reyer Venezia, quarta a 22 punti.

Insomma, un successo bresciano proietterebbe la squadra di Cotelli al primo posto momentaneo in classifica. Detto che poi ci saranno i recuperi, e detto che anche alla Germani toccherà riposare (nella fattispecie a inizio marzo, dopo la Final Eight e dopo la pausa per le Nazionali).

Condizioni particolari

Non solo. La questione Trapani toglie una retrocessione, e se la posizione di Udine si può definire tranquilla, da quando la Shark è stata estromessa dalla serie A la suddetta posizione è ancora più serena, mentre addirittura si è parlato - in questi giorni - di blocco delle retrocessioni e di allargamento del massimo campionato a 18 squadre.

Da sapere

Germani-Udine, valida per la diciassettesima giornata di campionato, seconda del girone di ritorno, è in programma oggi al PalaLeonessa, alle 19. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. Sul sito del GdB gli aggiornamenti testuali.

Peso specifico

Due punti sono sempre due punti, ma a volte hanno un significato particolare. Nello specifico, ad aumentare il grado di peculiarità della domenica concorre il fatto che Brescia, dopo questa sfida, affronterà quelle più difficili. Ossia a Milano contro l’Olimpia e in casa con la Virtus Bologna. Poi l’insidiosa trasferta di Varese e quindi l’agognata Final Eight.

La squadra di Cotelli arriva dritta dal successo di Desio contro Cantù, ottenuto domenica scorsa, al termine di una delle partite esteticamente meno belle giocate dai biancoblù.

La classica gara nata storta che rischia di trasformarsi in sconfitta (sarebbe stata, per certi versi, anche meritata), ma che Brescia ha saputo «girare» al momento giusto, ossia alla fine, dopo aver terminato tutti e tre i quarti precedenti sotto nel punteggio (non era mai capitato).

L’opinione di chi ha parlato in settimana (Cotelli nel dopogara e nella conferenza stampa di venerdì), Della Valle a sua volta a Desio, a botta calda, e Bilan giovedì a Basket Time è concordante. Bene per la vittoria, c’è stata un po’ di ruggine, la Germani deve riabituarsi ad avere l’organico al completo, ma proprio l’avere l’organico al completo (come accadrà oggi) è quella circostanza che permetterà alla squadra di poter crescere in futuro.

In più, c’è la questione legata al fatto del progressivo recupero degli interpreti. A Desio Ndour aveva giocato, ma la caviglia non era ancora del tutto a posto. E in quella gara una serie di giocatori venivano da influenze più o meno lunghe.

Resta il fatto che battere oggi Udine permetterebbe di tenere la rotta in vista di due scontri definibili «diretti» solo per via della classifica. Ma, in realtà, impari, se si considerano i valori completamente diversi delle rose in questione. Insomma, è importante portarsi avanti e regalarsi almeno un’altra notte da capolista solitaria.