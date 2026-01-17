Germani, Coppa Italia: ecco tutto il programma

Comunque vada, mai la sera. Da ieri sono ufficiali date e orari della Final Eight di Coppa Italia, in programma alla Inalpi Arena di Torino da mercoledì 18 a domenica 22 febbraio.

La Germani sfiderà Udine alle 18 di mercoledì nei quarti di finale. L’eventuale semifinale (contro la vincente di Olimpia Milano-Trieste) sarà sabato 21, sempre alle 18. La finale si giocherà invece domenica 22 alle 17.

Leggi anche Coppa Italia, la Germani sfiderà Udine nei quarti di finale

Gli altri quarti di finale? Milano-Trieste è in programma alle 20.45 di mercoledì 18. Giovedì 19 spazio invece, nell’ordine, a Reyer Venezia-Tortona (sulla carta una delle sfide più equilibrate, alle 18) e Virtus Bologna-Napoli (alle 20.45). Il venerdì sarà di riposo. Il sabato sarà giornata di semifinali (nel ramo di tabellone della Pallacanestro Brescia è alle 18, nell’altro alle 20.45). Domenica la finale, alle 17.

Leggi anche Germani, doppia sfida con Udine tra campionato e Final Eight

«La prima partita con Udine? Con il mio staff ci siamo sempre detti che qualsiasi avversaria non avrebbe fatto differenza - afferma Matteo Cotelli, coach della Germani -. La mia convinzione è che proprio il quarto di finale sia la partita più difficile della Final Eight. Ti chiama a rompere il ghiaccio in un palazzetto nel quale non sei abituato a giocare, in una competizione nella quale, storicamente, succede di tutto».

Udine, battuta 81-72 in trasferta, alla terza di andata, sarà avversaria in campionato domenica 25 gennaio. «Sarà una partita difficilissima, in ogni caso», sottolinea ancora l’allenatore della Pallacanestro Brescia. E l’eventuale semifinale contro l’Olimpia Milano di Peppe Poeta (nonché sfida-fotocopia dello scorso anno)? «Penseremo solo a Udine, proprio come Milano penserà solo a Trieste».