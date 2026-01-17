Giornale di Brescia
Germani, Coppa Italia: ecco tutto il programma

Daniele Ardenghi
Si inizia il 18 febbraio alle 18 con Udine, Cotelli: «Il quarto di finale è la partita più difficile»
Il capitano della Germani Amede Della Valle - © Checchi@newreporter
Comunque vada, mai la sera. Da ieri sono ufficiali date e orari della Final Eight di Coppa Italia, in programma alla Inalpi Arena di Torino da mercoledì 18 a domenica 22 febbraio.

La Germani sfiderà Udine alle 18 di mercoledì nei quarti di finale. L’eventuale semifinale (contro la vincente di Olimpia Milano-Trieste) sarà sabato 21, sempre alle 18. La finale si giocherà invece domenica 22 alle 17.

Gli altri quarti di finale? Milano-Trieste è in programma alle 20.45 di mercoledì 18. Giovedì 19 spazio invece, nell’ordine, a Reyer Venezia-Tortona (sulla carta una delle sfide più equilibrate, alle 18) e Virtus Bologna-Napoli (alle 20.45). Il venerdì sarà di riposo. Il sabato sarà giornata di semifinali (nel ramo di tabellone della Pallacanestro Brescia è alle 18, nell’altro alle 20.45). Domenica la finale, alle 17.

«La prima partita con Udine? Con il mio staff ci siamo sempre detti che qualsiasi avversaria non avrebbe fatto differenza - afferma Matteo Cotelli, coach della Germani -. La mia convinzione è che proprio il quarto di finale sia la partita più difficile della Final Eight. Ti chiama a rompere il ghiaccio in un palazzetto nel quale non sei abituato a giocare, in una competizione nella quale, storicamente, succede di tutto».

Udine, battuta 81-72 in trasferta, alla terza di andata, sarà avversaria in campionato domenica 25 gennaio. «Sarà una partita difficilissima, in ogni caso», sottolinea ancora l’allenatore della Pallacanestro Brescia. E l’eventuale semifinale contro l’Olimpia Milano di Peppe Poeta (nonché sfida-fotocopia dello scorso anno)? «Penseremo solo a Udine, proprio come Milano penserà solo a Trieste».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GermaniGermani Pallacanestro BresciaFinal Eight Coppa Italia
  3. Ricarica la pagina se necessario