Germani: il sorriso con Cantù dopo tre quarti chiusi in svantaggio

Saper vincere le partite in modo diverso è una grande qualità per qualsiasi squadra. In ogni competizione, riuscire a portare a casa la gara attraverso vari modi ti rende libero dalla dipendenza dal bel gioco, dalla resa del tal giocatore o dall’eccellenza in questo o quel fondamentale. La Germani, fin qui, ha vinto 13 delle quindici partite disputate. Già, la gara (persa) di Trapani è definitivamente espunta, anche dalle statistiche della Lega. Questo cammino consente alla squadra di coach Matteo Cotelli di essere prima a quota 26 punti con la Virtus Bologna (ma seconda per via dello scontro diretto). Domenica prossima, alle 19, al PalaLeonessa, la Pallacanestro Brescia sfiderà Udine per la seconda di ritorno.

L’ultimo successo, quello di domenica scorsa a Desio, contro Cantù, rappresenta una novità ulteriore rispetto ai diversi modi con i quali i biancoblù hanno vinto le partite. Alcune le hanno dominate. Altre le hanno addormentate. In altre sono prevalsi mettendo in mostra un gran gioco. In altre attraverso lo spirito di sacrificio e la spesso citata attitudine «a rifiutare la sconfitta».

Al PalaDesio, domenica sera, è successa una cosa che mai si era verificata fin qui, in regular season. Brescia ha vinto avendo chiuso primo, secondo e terzo quarto in svantaggio. In altre parole era sotto al 10’, alla pausa lunga e a 10 minuti dalla sirena. Non era capitato nemmeno nelle sconfitte esterne con Virtus Bologna e Dinamo Sassari. In quei casi la Germani era stata in vantaggio al termine del primo quarto (alla Virtus Arena) e alla pausa lunga (al PalaSerradimigni, dove il terzo e il quarto periodo si erano chiusi in parità, prima del definitivo ko all’overtime).

Al PalaDesio

La partita di Desio, in realtà, non ha avuto a lungo un padrone (12 i cambi di guida, sei le situazioni di parità, nell’arco dei 40 minuti di gioco). E, a dirla tutta, i canturini hanno dato l’impressione che avrebbero meritato il successo più di Brescia. Come si diceva, per la prima volta in stagione Della Valle e compagni sono riusciti a portare a casa due punti (molto pesanti) dopo essersi trovati sotto a ogni intervallo (-1 al 10’, -5 al 20’, -3 al 30’).

Si tratta dunque di una novità. E quando si parla di vittorie, le novità sono comunque sempre molto bella e benaccette. Detto dei risultati degli ultimi quarti (coincisi con vittorie o sconfitte) o degli overtime (la Germani è arrivata due volte ai supplementari, ha vinto a Treviso, ha perso a Sassari), si possono analizzare i quarti chiusi in vantaggio, dal primo al terzo. Il dato è molto eloquente. I segmenti di gara terminati in vantaggio sono 32. Quelli finiti sotto nel punteggio soltanto 12. Questa comparazione dà ulteriore valore al successo sull’Acqua San Bernardo per una semplice ragione. La squadra di Cotelli si è trovata ad affrontare una situazione non solo decisamente nuova, ma anche potenzialmente destabilizzante. Lo ha ammesso, indirettamente, anche Amedeo Della Valle a fine gara, quando ha sottolineato che nel corso del match la sensazione generale era che «girare» l’inerzia dell’incontro pareva molto difficile.

Ultimo, ulteriore dato interessante. La Germani vanta sette «percorsi netti», ossia gare in cui ha chiuso in vantaggio al 10’, al 20’, al 30’ e alla fine. È successo quattro volte di fila, poco dopo l’inizio dell’andata, con Cantù, Olimpia Milano, Trieste e Napoli. Prima era capitato con Trento (alla seconda), poi è successo con Varese e Reyer Venezia. Di questi sette «percorsi netti», sei hanno avuto luogo in casa. Quello in trasferta si è registrato a Napoli.