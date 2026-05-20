Germani: 4.683 spettatori medi a partita in regular season

Rispetto all’andata, tutti consolidati i primati dell’Olimpia Milano: spettatori complessivi (91.266), media spettatori per gara (6.519), incasso globale (1.720.289 euro) ed incasso-medio (122.878 euro). Nella Top 5 per media-spettatori, la Virtus Bologna (6.206) supera Trieste (5.512), mentre Cantù mantiene la quarta posizione (4.757) precedendo Brescia (4.683). Supera la media-spettatori del campionato anche Varese (4.485). Avvicinano quota 4.000 sia Trento (3.877) sia Treviso (3.800).

E ancora: «Tra il 2% ed il 3% è la crescita stagionale di Varese, Trieste e Virtus Bologna; a questi si aggiunge la stabilità di Trento, Brescia, Venezia e Reggio Emilia». Insomma, per la Germani si è trattato di regular season positiva in fatto di presenze, e di play off con dati sensibilmente più bassi, almeno fin qui.