Germani: 4.683 spettatori medi a partita in regular season

Il giorno successivo alle esternazioni di Mauro Ferrari, amareggiato per la scarsa affluenza al PalaLeonessa per le prime due partite di play off, arrivano i dati ufficiali (che sottolineano anche il divario di partecipazione alle partite della Germani rispetto alla regular reason) della Lega. Alle partite della Pallacanestro Brescia hanno partecipato in media 4.638 spettatori.
Nella nota della Lega si legge quanto segue.
Rispetto all’andata, tutti consolidati i primati dell’Olimpia Milano: spettatori complessivi (91.266), media spettatori per gara (6.519), incasso globale (1.720.289 euro) ed incasso-medio (122.878 euro). Nella Top 5 per media-spettatori, la Virtus Bologna (6.206) supera Trieste (5.512), mentre Cantù mantiene la quarta posizione (4.757) precedendo Brescia (4.683). Supera la media-spettatori del campionato anche Varese (4.485). Avvicinano quota 4.000 sia Trento (3.877) sia Treviso (3.800).
E ancora: «Tra il 2% ed il 3% è la crescita stagionale di Varese, Trieste e Virtus Bologna; a questi si aggiunge la stabilità di Trento, Brescia, Venezia e Reggio Emilia». Insomma, per la Germani si è trattato di regular season positiva in fatto di presenze, e di play off con dati sensibilmente più bassi, almeno fin qui.