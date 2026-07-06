Ex Germani: Amedeo Della Valle si accasa a Varese

L’annuncio della nuova destinazione dopo il video-messaggio di addio (o arrivederci) a Brescia
La presentazione di Della Valle a Varese
Amedeo Della Valle, ormai ex capitano della scomparsa Germani Pallacanestro Brescia, si accasa a Varese. La guardia di 33 anni, da due stagioni di fila miglior italiano del campionato, trova quindi senza difficoltà una sistemazione in una piazza tanto storica quanto ambiziosa, che parteciperà anche alla prossima Champions League.
“Pallacanestro Varese – scrive il club biancorosso – è orgogliosa di comunicare l'ingaggio pluriennale di Amedeo Della Valle, protagonista assoluto della pallacanestro italiana e da oggi ufficialmente un giocatore biancorosso. L'innesto nel roster di Amedeo Della Valle porta a Varese talento, leadership ed esperienza che tutti noi non vediamo l'ora di vedere sul parquet di Masnago». Come immaginato, per Adv, niente Maxima Roma di Matiasic.