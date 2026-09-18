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Della Valle: «Quello che è successo a Brescia è stato uno shock»

L’ex capitano biancoblù, alla cerimonia di consegna degli Lba Awards, ha fatto riferimento ai fatti avvenuti a inizio estate e che hanno riguardato la squadra di basket cittadina
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Amedeo Della Valle - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Amedeo Della Valle - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Amedeo Della Valle ha ritirato, nel corso della cerimonia di consegna degli Lba Awards nella sede di Sky Sport a Milano, il premio per il miglior italiano della stagione 2025-2026. La sua quinta, e ultima, da giocatore della Pallacanestro Brescia. Nel discorso fatto nel momento di ricevere l’award, l’ex capitano biancoblù ha voluto ringraziare la piazza che lo ha accolto, fatto sentire amato e sostenuto, e nella quale ha dato il meglio di sé. Lo ha fatto non senza stigmatizzare quanto avvenuto a inizio estate, quando il club è stato ceduto a Paul Matiasic, il quale ha portato tutto a Roma per fondare la Maxima.

«Voglio dedicare questo premio alla città di Brescia – ha affermato Della Valle –, che in questi cinque anni mi ha dato tutto. Quello che è successo è stato uno shock». È la prima volta che la guardia trentatreenne si esprime sulla vicenda da quando la fine della Pallacanestro Brescia si è consumata. Oggi Adv è un tesserato di Varese.

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