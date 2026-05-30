Caso Germani-Matiasic, i tifosi: «È un incubo, vogliamo risposte»

A Brescia il caso Matiasic monta di ora in ora. Il magnate americano sta davvero per chiudere per l’acquisto del titolo sportivo della Pallacanestro Brescia per portarlo a Roma? Quale, se così fosse, il destino dei biancoblù, peraltro in questo momento impegnati in una serie di semifinale scudetto con l’Olimpia Milano. Si tratta invece solo di voci, oltretutto di ora in ora sempre più insistenti? I primi a essere preoccupati (eufemismo) sono i tifosi di sempre, gli Irriducibili. Di seguito, il loro comunicato.
Il comunicato
«Stiamo vivendo un incubo, qualcuno ci dica qualcosa. A nemmeno una settimana dai cori di solidarietà ai tifosi triestini, a ritrovarsi nella loro identica situazione. Mentre stiamo giocando una semifinale scudetto, per la quale abbiamo investito diversi “soldini”. Perché a differenza di chi non viene a palazzo, noi abbiamo visto i prezzi dei biglietti del PalaLeonessa lievitare, in tutti i settori, curva inclusa. E pertanto chiediamo un briciolo di rispetto, almeno per chi non molla mai ed è sempre presente.
Da ieri gira insistente questa voce. Che Brescia avrebbe venduto a Matiasic. Che la società traslocherà a Roma. Che – forse – Brescia ricomincerà in A2. Vero? Falso? Nel bel mezzo di un play off tiratissimo contro Milano? Ci sembra tutta un’immensa follia. Ma visto quello che il basket italiano ha vissuto negli ultimi anni, cosa possiamo dire? Vogliamo delle garanzie: abbiamo speso tanto per questa squadra. Quello che abbiamo nei nostri portafogli. E pensare di entrare a palazzo domani pomeriggio senza certezze è una presa per i fondelli.
Vogliamo delle risposte, adesso. Abbiamo organizzato due pullman per gara-3, ma ci chiediamo con che spirito la squadra scenderà in campo in gara-2 se non si mettono a tacere queste voci. Ammesso che siano solo voci».
Dal club
Dal club, intanto, nessuna dichiarazione ufficiale. In mattinata l’amministratore delegato di Germani Spa Mauro Ferrari ha gareggiato in una competizione di auto storiche, nella zona della Fascia d’Oro.