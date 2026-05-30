Caso Germani-Matiasic, i tifosi: «È un incubo, vogliamo risposte»

A Brescia il caso Matiasic monta di ora in ora. Il magnate americano sta davvero per chiudere per l’acquisto del titolo sportivo della Pallacanestro Brescia per portarlo a Roma? Quale, se così fosse, il destino dei biancoblù, peraltro in questo momento impegnati in una serie di semifinale scudetto con l’Olimpia Milano. Si tratta invece solo di voci, oltretutto di ora in ora sempre più insistenti? I primi a essere preoccupati (eufemismo) sono i tifosi di sempre, gli Irriducibili. Di seguito, il loro comunicato.

Leggi anche Germani cede il titolo a Matiasic? Nessuna smentita: tutti gli scenari Il comunicato «Stiamo vivendo un incubo, qualcuno ci dica qualcosa. A nemmeno una settimana dai cori di solidarietà ai tifosi triestini, a ritrovarsi nella loro identica situazione. Mentre stiamo giocando una semifinale scudetto, per la quale abbiamo investito diversi “soldini”. Perché a differenza di chi non viene a palazzo, noi abbiamo visto i prezzi dei biglietti del PalaLeonessa lievitare, in tutti i settori, curva inclusa. E pertanto chiediamo un briciolo di rispetto, almeno per chi non molla mai ed è sempre presente.