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Brixia Street Hoops: le zone della provincia si sfidano a basket

Centro, Hinterland, Valtrompia, Iseo, Garda e Bassa in campo da mercoledì 24 giugno allo spazio Pampuri
Alessia Tagliabue
Gli organizzatori con le maglie delle zone - © www.giornaledibrescia.it
Gli organizzatori con le maglie delle zone - © www.giornaledibrescia.it

Ogni zona con la propria voce, per un torneo che possa raccontare la brescianità e le sue peculiarità attraverso la palla a spicchi: da mercoledì 24 giugno lo spazio Pampuri, in città, accoglie la prima edizione del torneo di basket senza limiti d’età di Brixia Street Hoops.

Patrocinato dal Comune e nato in collaborazione con il Cus Brescia, il torneo è stato presentato ieri pomeriggio in piazza Loggia dai propri ideatori, i cestisti bresciani Filippo Arrighi, Luca Dalcò, Gabriele Poli e Stefano Porta.

«Vogliamo che questa prima edizione dia un’identità al torneo – ha spiegato Poli – nell’ottica di poterci poi ampliare in futuro. Per ora iniziamo con le sei zone più rappresentative». A scendere in campo, infatti, saranno sei squadre, composte dagli «all star» di sei zone della nostra terra: il Centro, l’Hinterland, la Valtrompia, Iseo, il Garda e la Bassa.

Le parole

«Il patrocinio del Comune è stato fondamentale proprio per ribadire l’appartenenza al territorio – ha proseguito Arrighi –, ci siamo ispirati a quello che il Torneo Giardini Margherita è per Bologna».

La manifestazione, si diceva, prenderà il via il 24 giugno, con la fase a gironi, due composti da tre squadre: le prime classificate si qualificheranno direttamente alla semifinale dell’1 luglio, da giocarsi contro le vincitrici dei play-in, in programma il 29 giugno tra le squadre rimanenti.

La finalissima e il torneo di 1vs1 si terranno invece sabato 4 luglio. Entusiasmo nelle parole di Massimo Lussignoli, presidente di San Riccardo Pampuri Aps e padrone di casa dello spazio. «Siamo curiosi di assistere a questo appuntamento - ha commentato -: è un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto, proprio perché arriva dai giovani».

Stare insieme. «Questo torneo è legato a doppio filo all’orgoglio e al senso di appartenenza alla nostra terra – ha chiosato l’assessore allo Sport del Comune di Brescia Alessandro Cantoni –. E lo fa attraverso il rispetto, l’inclusione e la voglia di stare insieme».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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