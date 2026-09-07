Bianco, blu e oro: A2A Leonessa Brescia svela le nuove divise

Prima maglia bianca e blu con inserti oro. Seconda a colori invertiti, sempre impreziosita dall’oro. Semplici, eleganti, ma non banali, ecco le maglie della nuova A2A Leonessa Brescia, presentate all’Auditorium del Termovalorizzatore di A2A. Presenti l’amministratore delegato della life company Renato Mazzoncini, il presidente del club Graziella Bragaglio e coach Marco Calvani.
«Life company significa azienda che si interessa del benessere delle persone – ricorda Mazzoncini –. Lo sport è una componente fondamentale. Nel tempo il nostro sostegno alla pallacanestro è andato oltre i confini bresciani, raggiungendo Brindisi, Dinamo Sassari, Varese e la Final Eight di Coppa Italia. Non siamo mai stati title sponsor. Ma siamo contenti di esporci per Brescia. Si è creata una community e A2A è stata collante. Vogliamo fare le cose per bene. Gli obiettivi sono la serie A2 e poi la serie A».
«A2A vende energia, Leonessa Brescia vende emozioni – sottolinea Bragaglio, facendo riferimento all’intrigante binomio –. Mazzoncini è un vero appassionato. Abbiamo ritrovato un palazzetto un po’… spoglio dal punto di vista degli arredi? Stiamo lavorando per riempirlo di nuovo, con oggetti che fanno parte della storia della pallacanestro in questa città».
«Con il club manager Giacomo Carrera abbiamo scelto giocatori che in primo luogo avessero spiccate doti umane – ricorda Calvani –. Mi affascina molto il fatto che questo club abbia realizzato in due mesi ciò che altre società portano a termine in anni. Ricordo sempre ai miei giocatori che rappresentiamo ogni giorno anche chi investe su di noi non solo economicamente, ma anche in termini di immagine».
A proposito, all’incontro era presente anche un nuovo socio. L’azienda Alca (sistemi in alluminio e accessori) con sede a Poncarale, rappresentata da Paolo Festoni. Alca era sponsor della fu Pallacanestro Brescia. Ora è nella squadra dei soci della Leonessa Brescia.