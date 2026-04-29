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Basket serie C, gara-2: vince l’Ospitaletto, cadono Mazzano e Pisogne

Sia nei play off che nei play out si deciderà tutto con gara-3
Tommaso Olivari
Coach Rossi dell'Ospitaletto - Foto Sebastiano Ronzani
Coach Rossi dell'Ospitaletto - Foto Sebastiano Ronzani

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