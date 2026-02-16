Basket, Della Valle in Nazionale per le qualificazioni al Mondiale

Per il capitano della Germani Amedeo Della Valle sarà presto nuova esperienza in Nazionale. L’Italia, dopo la Final Eight di Coppa Italia, è attesa dal back to back con la Gran Bretagna nella seconda finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Il commissario tecnico Luca Banchi ha diramato la long list Fiba per le gare di Newcastle Upon Tyne (27 febbraio, alle 20.30 italiane, live Sky Sport e Dazn) e Livorno (2 marzo, alle 19.30, live Sky Sport e Dazn).

Tra i convocati anche Giordano Bortolani, Nicola Akele e John Petrucelli, che in passato hanno vestito la maglia della Pallacanestro Brescia.