Basket

Basket, Della Valle in Nazionale per le qualificazioni al Mondiale

Daniele Ardenghi
Il capitano della Germani di nuovo con la maglia azzurra per il doppio appuntamento dell’Italia contro la Gran Bretagna
Della Valle con la maglia dell'Italia
Della Valle con la maglia dell'Italia
Per il capitano della Germani Amedeo Della Valle sarà presto nuova esperienza in Nazionale. L’Italia, dopo la Final Eight di Coppa Italia, è attesa dal back to back con la Gran Bretagna nella seconda finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Il commissario tecnico Luca Banchi ha diramato la long list Fiba per le gare di Newcastle Upon Tyne (27 febbraio, alle 20.30 italiane, live Sky Sport e Dazn) e Livorno (2 marzo, alle 19.30, live Sky Sport e Dazn).

Tra i convocati anche Giordano Bortolani, Nicola Akele e John Petrucelli, che in passato hanno vestito la maglia della Pallacanestro Brescia.

Argomenti
Amedeo Della ValleNazionaleGermani Pallacanestro Brescia
