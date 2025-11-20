Giornale di Brescia
Basket

Basket: Della Valle torna in Nazionale, Polonara sarà il capitano

Il capitano della Germani Brescia rientra così nel gruppo azzurro guidato dal CT Luca Banchi, che ha diramato la sua prima lista in vista della partita d’esordio contro l’Islanda, in programma giovedì 27 novembre
Amedeo Della Valle un pilastro nel quintetto di Cotelli
Amedeo Della Valle un pilastro nel quintetto di Cotelli - © www.giornaledibrescia.it
Amedeo Della Valle torna tra i convocati della Nazionale italiana per la finestra di qualificazione ai Mondiali 2027. Il capitano della Germani Brescia rientra così nel gruppo azzurro guidato dal CT Luca Banchi, che ha diramato la sua prima lista in vista della partita d’esordio contro l’Islanda, in programma giovedì 27 novembre a Tortona.

Tra i nomi spicca quello di Achille Polonara, attualmente in cura per una leucemia mieloide. Pur non potendo unirsi alla squadra, Polonara sarà capitano del gruppo, confermando il suo ruolo simbolico e umano all’interno della Nazionale. Forte delle sue 94 presenze, aveva già indossato i gradi da capitano contro l’Ungheria nel febbraio 2024, durante le qualificazioni a EuroBasket 2025.

I convocati
I convocati - © www.giornaledibrescia.it

Prima chiamata in Nazionale A per Luigi Suigo, Diego Garavaglia, Luca Vincini, oltre ad Elisèe Assui e Giovanni Veronesi, inseriti tra gli atleti a disposizione. Tra i convocati figura anche Francesco Ferrari, unico giocatore proveniente dalla Serie A2: non ha ancora esordito con la Senior, pur avendo partecipato al raduno di febbraio 2025.

Il gruppo azzurro si ritroverà lunedì 24 novembre ad Alessandria. Seguiranno tre sessioni di allenamento a Tortona, prima dell’esordio contro l’Islanda. Venerdì 28 novembre la squadra volerà a Klaipeda, in Lituania, dove domenica 30 novembre affronterà i padroni di casa (ore 17.30 italiane).

