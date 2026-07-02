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Basket a Brescia, ore calde per la costituzione della nuova società

Ieri l’incontro nella sede del Gruppo Brixia, in cui sono state gettate le basi per il futuro. L’operazione resta delicata
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Graziella Bragaglio con l'assessore allo Sport Alessandro Cantoni - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
Graziella Bragaglio con l'assessore allo Sport Alessandro Cantoni - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Non è detto che tutto si risolva subito, ma sono di sicuro ore calde per la costituzione della nuova società che farà rinascere il basket a Brescia.

L’incontro

Mercoledì pomeriggio, intanto, ha avuto luogo – nella sede del Crystal Palace del Gruppo Brixia – una riunione molto importante, con figure esperte di questioni burocratiche, da avvocati e notai, in cui sono stati protagonisti gli attori di questa nuova realtà, che sarà presieduta da Graziella Bragaglio – l’unica incaricata di parlare pubblicamente, che ha invitato la piazza alla «pazienza».

Operazione delicata

Oggi potrebbe essere il giorno buono, come no. Ciò che è certo è che più realtà imprenditoriali si stanno, ora dopo ora, avvicinando al progetto, anche solo a scopo informativo. L’uragano della sparizione della Pallacanestro Brescia ha generato un contro uragano di risposte da parte del tessuto del territorio.

Più soggetti significano più collaborazione e anche più risorse per la serie B Nazionale che la nuova Brescia affronterebbe acquisendo il titolo di Nocera. Il termine per l’iscrizione è il 7 luglio. Anche attraverso il Comune, Brescia ha comunque «chiesto tempo» alla Federazione. L’operazione resta delicata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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