Basket a Brescia, ore calde per la costituzione della nuova società

Non è detto che tutto si risolva subito, ma sono di sicuro ore calde per la costituzione della nuova società che farà rinascere il basket a Brescia.
L’incontro
Mercoledì pomeriggio, intanto, ha avuto luogo – nella sede del Crystal Palace del Gruppo Brixia – una riunione molto importante, con figure esperte di questioni burocratiche, da avvocati e notai, in cui sono stati protagonisti gli attori di questa nuova realtà, che sarà presieduta da Graziella Bragaglio – l’unica incaricata di parlare pubblicamente, che ha invitato la piazza alla «pazienza».
Operazione delicata
Oggi potrebbe essere il giorno buono, come no. Ciò che è certo è che più realtà imprenditoriali si stanno, ora dopo ora, avvicinando al progetto, anche solo a scopo informativo. L’uragano dellasparizion e della Pallacanestro Brescia ha generato un contro uragano di risposte da parte del tessuto del territorio.
Più soggetti significano più collaborazione e anche più risorse per la serie B Nazionale che la nuova Brescia affronterebbe acquisendo il titolo di Nocera. Il termine per l’iscrizione è il 7 luglio. Anche attraverso il Comune, Brescia ha comunque «chiesto tempo» alla Federazione. L’operazione resta delicata.