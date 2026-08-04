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Basket, Bilan giocherà nella Roma di Matiasic: lo allenerà Cotelli

Il centro croato e l’allenatore nel «pacchetto» della cessione della Pallacanestro Brescia
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Miro Bilan e Matteo Cotelli - © www.giornaledibrescia.it
Miro Bilan e Matteo Cotelli - © www.giornaledibrescia.it

Miro Bilan è stato un simbolo della Pallacanestro Brescia per tre stagioni, formando con Amedeo Della Valle un duo meraviglioso sul piano offensivo. Mvp del campionato 2024-2025, è stato ceduto nel «pacchetto Pallacanestro Brescia» alla Maxima Roma di Matiasic.

A differenza dello stesso Della Valle, che ha rifiutato la destinazione e deciso di rimettersi in gioco a Varese, Bilan ha accettato Roma, anche se, come ha espresso più volte, il suo sogno sarebbe stato quello di finire la carriera a Brescia. Discorso uguale per Adv.

Lo allenerà Matteo Cotelli, lo scorso anno head coach della Germani, che ha firmato un contratto triennale col club capitolino. Due, invece, gli anni di contratto per Bilan.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Pallacanestro BresciaMiro BilanMatteo CotelliPaul Matiasic
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