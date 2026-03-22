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Basket, B femminile: Pontevico cade ancora

Francesco Venturini
Contro Varese finisce 73-52. Non bastano i punti di Marta Scarsi (16) e Agnese Bevolo (12)
Buona prova di Bevolo che chiude con 12 punti - © www.giornaledibrescia.it
Buona prova di Bevolo che chiude con 12 punti - © www.giornaledibrescia.it
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Altro turno amaro per le ragazze della Meccanica Fantini Pontevico, che scivolano anche sul parquet di Varese e non riescono ad andare oltre il risultato finale di 73-52. Per le bresciane si tratta del secondo passo falso consecutivo dopo la prova negativa della scorsa settimana contro Usmate. Non bastano i punti di Marta Scarsi (16) e Agnese Bevolo (12) per tenere in partita Pontevico. Varese manda quattro giocatrici in doppia cifra – Moretti (15), Perini (12), Rossini e Caruso (10 a testa) – e costruisce il successo soprattutto nell’ultimo, decisivo periodo. Il punteggio finale, un netto +21 per le padrone di casa, non racconta però fino in fondo l’andamento della gara, rimasta in equilibrio per oltre mezz’ora.

La cronaca

Pontevico parte bene e chiude avanti 17-15 il primo quarto, ma subisce il ritorno di Varese nel secondo periodo, quando le padrone di casa piazzano un parziale di 20-11 che vale il 35-28 all’intervallo. Nella ripresa le bassaiole provano a rientrare in partita, aggrappandosi alle iniziative di Scarsi e Faroni e restando a contatto fino al 52-44 con cui si entra nell’ultimo quarto.

È negli ultimi dieci minuti che la gara prende una piega definitiva. Pontevico finisce – come spesso succede quest’anno - anzitempo la benzina, mentre Varese accelera con Perini e Fidanza, firmando il parziale di 21-8 che chiude i conti e vale i due punti.

Tabellino

Varese-Pontevico 73-52
Basket femminile Varese: Tajè ne, Garavaglia 8, Caruso 10, Rossini 10, Perini 12, Pagani 3, Cefariello ne, Fidanza 7, Mainini 1, Moretti 15, Palmieri 7. All.: Fabrizio.
Meccanica Fantini Pontevico: Pinardi ne, Di Giorgio, Bevolo 12, De Cristofaro 2, Bernardelli 6, Scarsi 16, Moreni 8, Adami ne, Faroni 8, Zamboni, Morellato, Rossini ne. All.: Doldi.
Note: Parziali 15-17, 35-28, 52-44.
 

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