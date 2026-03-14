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Basket, B femminile: brutta sconfitta per il Pontevico

Francesco Venturini
Crollo in casa contro Usmate: finisce 36-64
Il Pontevico
Il Pontevico
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Brutta sconfitta casalinga per Pontevico, che davanti al proprio pubblico crolla perdendo 36-64 contro Usmate. Una partita di fatto senza storia, con le bresciane costrette a inseguire per tutta la gara. Non bastano i 12 punti di Chiara Faroni e gli 8 di Marta Scarsi per tenere a galla Pontevico. Usmate risponde con i 16 di Capra, i 9 di De Gianni e gli 8 a testa di Laube e Ruisi, conquistando con pieno merito i due punti.

La cronaca

In avvio è proprio Scarsi a provare a tenere in piedi Pontevico. Il nuovo acquisto parte forte e firma 6 punti nei primi minuti. Usmate però prende presto il controllo della gara e, trascinata dalla coppia Beretta-Laube, trova l’inerzia giusta chiudendo il primo quarto avanti 19-12. Nel secondo periodo Faroni prova ad affiancare Scarsi nella produzione offensiva, ma le ospiti si dimostrano ciniche e concrete. Capra domina il quarto con 13 punti personali, permettendo a Usmate di prendere il largo e di andare all’intervallo lungo sul rassicurante 43-24, un vantaggio che sa già di sentenza.

Al rientro dagli spogliatoi la luce per Pontevico si spegne definitivamente. Le bresciane realizzano appena 12 punti in tutta la ripresa, mentre le ragazze di De Sena toccano anche il +25 a dieci minuti dalla sirena. Nel finale Usmate gestisce senza difficoltà e chiude con il netto 64-36.

Tabellino

Pontevico-Usmate 36-64
Meccanica Fantini Pontevico: Pinardi ne, Di Giorgio, Bevolo, De Cristofaro 4, Bernardelli 6, Scarsi 8, Moreni 2, Adami, Faroni 12, Zamboni 2, Morellato, Rossini 2. All.: Doldi.
Usmate: De Gianni 9, Passoni 2, Savini 6, Sala 1, Beretta 5, Laube 8, Capra 16, Ruisi 8, Moro 5, Villa, Minelli, Gatti 4. All.: De Sena.
Note: Parziali 12-19, 24-43, 30-55.

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