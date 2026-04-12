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Basket, B femminile: Pontevico ai play out dopo il ko con Canegrate

La squadra di Doldi cade contro la quarta forza del campionato: 75-51, gara mai realmente in discussione
Daniela Doldi, coach di Pontevico - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Daniela Doldi, coach di Pontevico - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
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Pontevico inciampa ancora contro Canegrate e non riesce a dare continuità ai propri risultati: la salvezza dovrà passare dai play out, nella sfida contro Robbiano. Dopo il successo su Vittuone, la squadra di Doldi cade sul campo della quarta forza del campionato con un netto 74-51, al termine di una gara mai realmente in discussione. Le bresciane restano in partita solo nella prima parte, aggrappandosi alla coppia De Cristofaro-Scarsi, ma subiscono fin da subito l’intensità offensiva delle padrone di casa.

Il match

Canegrate, trascinata da Bevilacqua, Cassani e Bonadeo, prende il controllo e va all’intervallo lungo avanti 40-22, indirizzando di fatto la sfida. Nella ripresa Pontevico non trova le energie per reagire. È ancora Cassani a fare la differenza nel terzo periodo, con 10 punti personali che valgono il +28 (64-36) a dieci minuti dalla sirena e chiudono anticipatamente i conti. Nell’ultima frazione le biancoblù riescono almeno a rendere meno pesante il passivo, grazie soprattutto ad Adami, protagonista nel parziale di 17-10 che fissa il punteggio sul definitivo 74-51.

Il tabellino

Canegrate-Pontevico 74-51

Basket Canegrate: Bevilacqua 13, Re Fraschini 4, Biasion 8, Cassani 21, Lisoni 2, Guenzati 2, Gallani 8, Bonadeo 13, Gallo,Pellizzaro, Buzzi ne, Sfondrini 3. All.: Ferri

Meccanica Fantini Pontevico: Pinardi ne, Di Giorgio 7, Bevolo 5, De Cristofaro 11, Bernardelli, Scarsi 13, Moreni 5, Adami 6, Faroni ne, Zamboni 2, Morellato, Rossini 2. All.: Doldi

Note: parziali 21-14, 40-22, 64-36.

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