Tonelli, bresciano negli Usa: «Qui sveglia a 5.30 e un basket più fisico»

Il cestista ex Germani, classe 2006, ha giocato in Ncaa con la Winona University del Minnesota e farà il college grazie a una borsa di studio: «Per ora resto, sto diventando più forte, ma un giorno vorrei tornare a Brescia con un ruolo centrale»