Germani: Pollini e Tonelli, carica dalla Next Generation

Tra campionato, Next Gen Cup e impegno in serie C con la squadra «satellite» Cxo Ospitaletto, il playmaker Lorenzo Pollini e l’ala Alessandro Tonelli – entrambi diciottenni – sono la benzina verde della Germani, e non si fermano mai. Giovedì 10 gennaio i due Under sono stati ospiti di Basket Time su Teletutto (canale 16 del digitale e su teletutto.it) – che potete rivedere in cover a questo articolo – e hanno chiacchierato di tutti i loro impegni. Lato giovanili, va ricordato, hanno colto la qualificazione alla Final Eight della Next Gen Cup, che si svolgerà a Brescia, al PalaLeonessa, dal 21 al 23 febbraio.

Dal ko al PalaVerde alla sfida con Trento

Il playmaker Lorenzo Pollini - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Sia Pollini sia Tonelli erano in panchina al PalaVerde. «Abbiamo avuto un inizio molto soft in un palazzetto caldo e complicato», sottolinea il primo. «Ci siamo svegliati tardi – prosegue il secondo –. Abbiamo osservato delle clip della partita, ed è emerso che abbiamo messo in campo difese di qualità solo nella seconda parte di gara».

Pollini è convinto che «il ko del PalaVerde ci ha fatto bene in vista della partita contro Trento. Sarà un incrocio tra due squadre con un ottimo flusso di gioco. Mi aspetto una gara punto a punto, e a punteggio alto». «Li abbiamo incontrati anche in amichevole – conclude Tonelli –. Ricordiamo la loro fisicità, che dovremo cercare di pareggiare».