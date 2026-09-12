A2A Leonessa Brescia, vittoria anche con Torino: è 5 su 5 in amichevole

Cinque su cinque. L’A2A Leonessa Brescia non si ferma e punta a completare una pre-season senza macchia. Alla prima al PalaLeonessa, sebbene non ufficiale, davanti a circa 1.500 tifosi, la squadra di Calvani batte pure Torino di serie A2 69-57. In doppia cifra per i biancoblù Klanjscek e Da Ros con 15 punti, Vencato (12) e Burns (10).
Tra le notizie di giornata, il passaggio al PalaLeonessa di David Moss. Non ci sono ufficialità, ma l’ex capitano e già player development coach della Pallacanestro Brescia dovrebbe entrare nello staff di Calvani ricoprendo il medesimo ruolo, dopo aver peraltro completato il corso per diventare allenatore.
Il match
Il primo canestro della prima partita in casa è di Klanjscek, in penetrazione a sinistra, con mano destra. La Leonessa inizia benissimo e prende immediatamente il largo. Tra le cose migliori del primo quarto le accelerazioni della guardia slovena, l’ordine e il dinamismo di Sabatini, la fluida circolazione del pallone attorno al perimetro, le mani veloci in difesa. E, francamente, anche il punteggio: 28-7 Brescia, Torino non pervenuta (o non fatta pervenire). Calvani ruota protagonisti. Tanto spazio per un frizzante Santinon, specie in difesa (sebbene decisamente penalizzato dagli arbitri, quattro falli fischiati già al 14’). Vencato dà spettacolo. Bazan aggiunge energia. Lombardi a volte va fuori dai bordi, ma è attivo e coinvolto.
Alla lunga i piemontesi devono battere un colpo, e lo fanno nel secondo quarto, quando iniziano a trovare il canestro. L’A2A non si scompone. Tiene saldo il vantaggio, che però si assottiglia, entra in bonus presto e concede qualche giro dalla lunetta di troppo. Al 20’ è 44-28 per Burns e compagni.
L’inerzia del match, per quanto riguarda le realizzazioni, passa momentanemente nelle mani degli ospiti, mentre per Brescia il canestro si fa più piccolo. La difesa biancoblù è meno tempestiva, mentre l’attacco di Moretti trova verve. Torino comincia la ripresa con un parziale di 8-0, interrotto da due punti di Vencato. Da Ros e lo stesso play bresciano suonano una nuova carica con giocate d’alta scuola. Al 30’ è 61-51. L’ultimo parziale è più al piccolo trotto. Brescia amministra, e difende bene. Bel siparietto nel finale: benzina finita, Vencato sbaglia un passaggio e si auto infligge la punizione di alcune flessioni.
Il prossimo appuntamento è venerdì 18 settembre. La Leonessa Brescia sfida ancora Lumezzane, alle 18.30, a Castellanza, per il Memorial Alberto Morelli (il giorno dopo la finale del quadrangolare, e poi la pre-season sarà finita).