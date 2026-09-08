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A2A Leonessa Brescia: risoluzione del contratto con Naumoski

Il lungo, arrivato in biancoblù con qualche problema fisico, non si era fin qui allenato
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Mihail Naumoski
Mihail Naumoski

L’esperienza di Mihail Naumoski alla A2A Leonessa Brescia è già terminata. Il lungo della Macedonia del Nord, figlio d’arte e con passaporto italiano, di fatto non si è mai allenato col gruppo. Era infatti arrivato a Brescia con un’infiammazione al ginocchio, che aveva cercato di curare.

Il club potrebbe tentare la via della soluzione interna, dato che da inizio preparazione lavora agli ordini di Marco Calvani il lungo Alberto Bedin, giocatore con esperienza in categoria. Ecco il comunicato della Leonessa Brescia.

«A2A Leonessa Brescia comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’atleta Mihail Naumoski, che lascia Brescia per motivi personali. A Miki va il migliore augurio per il prosieguo della stagione e della sua carriera da parte di tutta la Leonessa Brescia».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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