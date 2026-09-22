A2A Leonessa Brescia: «In serie B Nazionale come se fosse l’Eurolega»

La presentazione della squadra – rosa e staff – si è svolta a Palazzo Loggia con tanti ospiti e istituzioni, la presidente Bragaglio: «Cambiano gli attori, cambiano i giocatori, ma la città c’è e la maglia c’è»

Daniele Ardenghi Giornalista 22 settembre 2026 2 ' di lettura

La presentazione della A2A Leonessa Brescia in Loggia - Foto Comune di Brescia/Christian Penocchio Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti A2A Leonessa Brescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...