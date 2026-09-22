A2A Leonessa Brescia: «In serie B Nazionale come se fosse l’Eurolega»

«Non si vende la nostra storia, non si vende l’orgoglio…», recita la voce del filmato che apre l’incontro. Il riferimento è alla fine della Pallacanestro Brescia, ceduta affinché nascesse a Roma la Maxima. «Ci hanno detto che dovevamo ripartire, e siamo ripartiti». Nel Salone Vanvitelliano della Loggia è andata in scena la presentazione della A2A Leonessa Brescia, che domenica, a Vicenza, debutta nel campionato di serie B Nazionale. La Loggia era stata teatro degli incontri di fine giugno, incontri che avevano gettato le basi per la nascita della nuova società, e poi aveva ospitato la presentazione del progetto, a inizio luglio.
«In estate abbiamo vissuto uno shock sportivo – afferma la sindaca Laura Castelletti –, ma personalmente ho avuto la fortuna di osservare quanto è reattivo il tessuto bresciano». Poi, dalla voce della prima cittadina, il ricordo delle settimane di grande lavoro per rimettere in pista la pallacanestro bresciana. «Cambiano gli attori – commenta la presidente della squadra, Graziella Bragaglio –, cambiano i giocatori, ma la città c’è e la maglia c’è. Il nostro campionato sarà la serie B Nazionale, ma per noi è come se fosse l’Eurolega».
La squadra e la città
Sul palco, insieme a Castelletti e Bragaglio, tre membri del Consiglio d’Amministrazione: Davide Peli, Giovanni Mazza e Mirko Busi.
Le voci della squadra, tra panchina e scrivania. Il coach Marco Calvani: «Tutti i giorni è una sorpresa. C’è tanta bontà nell’operato del club. Da bravi bresciani i soci si sono subito rimboccati le maniche. La squadra e io siamo consapevoli che gli imprenditori hanno messo in campo le loro risorse e la loro immagine. Si sono esposti per noi, e dobbiamo ripagare loro e la città».
Il club manager Giacomo Carrera: «Qui è stato fatto un lavoro incredibile. A essere di Eurolega è la società. I soci hanno fatto un’impresa. Adesso tocca alla squadra rappresentare questa realtà al meglio, sul campo». Quindi, la presentazione entra nel vivo con Matteo Bonetti, oggi membro del comitato tecnico. «Non mi immaginavo una risposta così clamorosa, nemmeno a livello di campagna abbonamenti – afferma –. Si può costruire tanto di bello».
Tra gli ospiti, dal mondo del basket, Carlo Recalcati, Dino Meneghin, Dan Peterson, Pierluigi Marzorati, Pippo Taccola. Dal mondo della politica, l’assessore allo Sport Alessandro Cantoni. Da ciascuno un messaggio benaugurale per la A2A Leonessa Brescia.
Quindi, il momento in cui Bonetti chiama sul palco la squadra (assente solo Lazar Nikolic, impegnato al Consolato per piccoli problemi burocratici), capitanata da Christian Burns e dello staff. Il «Doc» intrattiene, interagisce con i giocatori e trasmette verve e allegria.