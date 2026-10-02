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Calvani: «Noi ancora in debito con tutti, adesso sfida ad Agrigento»

L’allenatore dell’A2A Leonessa Brescia mette nel mirino la complicata partita di domenica, due aree parcheggio offerte dal club
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Coach Marco Calvani - © www.giornaledibrescia.it
Coach Marco Calvani - © www.giornaledibrescia.it

«Abbiamo appena iniziato a ripagare tutti. Società, investitori, ambiente, tifosi. Due punti a Vicenza. Adesso due punti in casa contro Agrigento. Ma siamo in debito con tutti, abbiamo appena iniziato». Marco Calvani, coach dell’A2A Leonessa Brescia, è concentrato sulla partita di domenica, al PalaLeonessa, con palla a due alle 18.

L’avversaria

«A Vicenza – prosegue l’allenatore – la gara è stata particolare. Gli avversari hanno schierato spesso quintetti piccoli e non è stato facile capire da che lato prendere il match». Ma Brescia ha vinto, e non vuole fermarsi. «Agrigento è una squadra forte, questo è un bel test contro un roster con giocatori di categoria. La rosa dei siciliani è stata costruita nei tempi canonici. La nostra è stata allestita da metà luglio». Con molti elementi di categoria superiore, che devono comunque trovare il giusto feeling con la serie B Nazionale.

I singoli

A proposito di protagonisti. «Vencato prosegue il proprio percorso di crescita a livello di condizione. Gli chiedo cose semplici. È molto intelligente, deve imparare a pretendere meno da sé. Burns va sempre meglio, non si è mai fermato. Gestiamo i suoi momenti di riposo».

Intanto il club mette a disposizione due aree parcheggio per domenica. Ecco il comunicato.

«Per celebrare questo ritorno e ringraziarvi per il calore e la fiducia che non ci fate mai mancare, la società ha deciso di farvi un regalo speciale: in occasione del primo match casalingo, i parcheggi D e G del PalaLeonessa saranno ad accesso gratuito, interamente offerti dal club. Un piccolo gesto per dire grazie a chi sostiene i nostri colori. Ai nostri tifosi, che sono il vero cuore pulsante del palazzetto. A chiunque vorrà vivere con noi la magia della prima palla a due».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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