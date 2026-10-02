Calvani: «Noi ancora in debito con tutti, adesso sfida ad Agrigento»

«Abbiamo appena iniziato a ripagare tutti. Società, investitori, ambiente, tifosi. Due punti a Vicenza. Adesso due punti in casa contro Agrigento. Ma siamo in debito con tutti, abbiamo appena iniziato». Marco Calvani, coach dell’A2A Leonessa Brescia, è concentrato sulla partita di domenica, al PalaLeonessa, con palla a due alle 18.
L’avversaria
«A Vicenza – prosegue l’allenatore – la gara è stata particolare. Gli avversari hanno schierato spesso quintetti piccoli e non è stato facile capire da che lato prendere il match». Ma Brescia ha vinto, e non vuole fermarsi. «Agrigento è una squadra forte, questo è un bel test contro un roster con giocatori di categoria. La rosa dei siciliani è stata costruita nei tempi canonici. La nostra è stata allestita da metà luglio». Con molti elementi di categoria superiore, che devono comunque trovare il giusto feeling con la serie B Nazionale.
I singoli
A proposito di protagonisti. «Vencato prosegue il proprio percorso di crescita a livello di condizione. Gli chiedo cose semplici. È molto intelligente, deve imparare a pretendere meno da sé. Burns va sempre meglio, non si è mai fermato. Gestiamo i suoi momenti di riposo».
Intanto il club mette a disposizione due aree parcheggio per domenica. Ecco il comunicato.
«Per celebrare questo ritorno e ringraziarvi per il calore e la fiducia che non ci fate mai mancare, la società ha deciso di farvi un regalo speciale: in occasione del primo match casalingo, i parcheggi D e G del PalaLeonessa saranno ad accesso gratuito, interamente offerti dal club. Un piccolo gesto per dire grazie a chi sostiene i nostri colori. Ai nostri tifosi, che sono il vero cuore pulsante del palazzetto. A chiunque vorrà vivere con noi la magia della prima palla a due».