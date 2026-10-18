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A2A Leonessa Brescia senza problemi con Desio, quarta vittoria

I biancoblù s’impongono 80-62 e fanno fatica solo nelle primissime battute
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Serie B, gli scatti di A2A Leonessa-Desio
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Serie B, gli scatti di A2A Leonessa-Desio

L’A2A Leonessa Brescia vince anche la quarta gara di campionato, e resta prima a punteggio pieno nel girone A del campionato di serie B Nazionale. I biancoblù s’impongono 80-62, al termine di un match quasi mai in discussione. L’altra capolista, Ferrara, vince con Fiorenzuola. In testa rimangono così due squadre.

Davanti a 3.270 spettatori Brescia fa fatica solo nelle primissime battute, quando non riesce a segnare da tre punti. Quando si sblocca, la gara prende la piega giusta. L’A2A è avanti 20-18 al termine del primo quarto. Al 20’ il tabellone dice 43-27, al 30’ 61-42. Per la Leonessa in doppia cifra Lombardi con 17, Nikolic (14) e Sabatini (11).

Il prossimo impegno è sabato, alle 20.30, a Castellanza (in provincia di Varese) contro Legnano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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