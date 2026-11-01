Impresa di Yeman Crippa: l’azzurro è secondo alla maratona di New York

Yeman Crippa conquista il secondo posto alla maratona di New York. L’azzurro ha chiuso in 2h06’14’’, alle spalle dello svedese Andreas Almgren, vincitore al debutto sulla distanza con il tempo di 2h06’01’’.
Crippa è rimasto a lungo in testa alla gara insieme allo scandinavo, campione europeo dei 10.000 metri. Almgren è riuscito a staccarlo soltanto nell’ultimo chilometro, conquistando il successo. L’italiano ha difeso la seconda posizione fino al traguardo, precedendo il lesothiano Kamohelo Mofolo, terzo in 2h06’26’’.
Nella gara femminile si è imposta la keniana Sheila Chepkirui, che con il tempo di 2h24’36’’ ha bissato il successo del 2024. Terzo posto per la connazionale Hellen Obiri, campionessa in carica a New York e tra le favorite della vigilia. Obiri è stata superata a pochi metri dal traguardo dall’americana Jessica McClain.