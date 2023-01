Tiro con l’arco, ai Regionali Ranzenigo si prende il titolo Allievi

I «Robin Hood» lombardi si sono dati battaglia, sabato e domenica, nel Campionato regionale indoor di tiro con l’arco, riservato alle divisioni Arco Nudo e Compound, che ha eletto 17 campioni regionali.

Tra questi anche il talentuoso bresciano Federico Ranzenigo (vincitore della categoria Arco Nudo - Allievi Maschile). La competizione. È stata ospitata nella palestra di via Breda a Ome ed organizzata dal Comitato Regionale Fitarco Lombardia in collaborazione con la compagnia Arcieri Bresciani. Una due giorni che ha posto immediatamente in tenzone i tanti partecipanti, portando così alla proclamazione dei sei campioni regionali assoluti scaturiti da una serrata fase finale ad altissimo tasso tecnico. Arcangelo Borrusso (Agm, Pioltello, Milano) conquista il titolo assoluto nel Compound maschile; Elena Crespi (Arcieri Tre Torri di Cardano al Campo, Varese) è campionessa assoluta nel Compound femminile; Marina Mostardini primeggia, invece agli assoluti di Arco nudo, femminile.

La competizione a squadre premia ulteriormente gli Arcieri Tre Torri che conquistano il primato sia nel Compound maschile che nel Compound femminile. Agli arcieri dell’Airone – Turate, Como - va invece la competizione femminile per l’arco nudo a squadre.

La soddisfazione

«Abbiamo avuto due giorni intensi durante i quali si sono confrontati i migliori atleti per le categorie Arco Compound e Arco Nudo della Lombardia - dichiara Marco Migliorati, vice presidente della società Arcieri Bresciani - ei nostri atleti si sono ben distinti. Abbiamo festeggiato il primo posto nella categoria Allievi maschile di Federico Ranzenigo ed il bronzo nella categoria master femminile Arco Nudo di Fausta Rossini. Siamo felici anche del secondo posto di squadre Master maschile Compound così come del terzo posto assoluto di squadre Compound e del terzo posto assoluto Arco Nudo. Abbiamo avuto un discreto afflusso di gente diluito nell’arco delle due giornate. A livello organizzativo siamo molto soddisfatti del lavoro svolto da tutte le persone che in ogni modo hanno contribuito alla buona riuscita della gara».

«Il comune di Ome è onorato di aver ospitato un campionato di rilevanza regionale. È stata solo la prima di altre collaborazioni con gli Arcieri bresciani. Siamo contenti di poter dare spazio a sport meno diffusi ma non per questo meno interessanti – ha dichiarato il primo cittadino, Alberto Vanoglio -. Ho assistito a qualche momento della gara e ho percepito da subito una competizione sana, grande passione e spirito di squadra.

Concentrazione e preparazione sono importanti, ma tra i concorrenti ho trovato soprattutto grande entusiasmo e sintonia». Ome e il tiro con l’arco tendono a lungo raggio la corda della passione arcieristica. Il 26 marzo è in programma l’attesissimo trofeo Pinocchio riservato ai giovanissimi.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it