Wimbledon, Cobolli e Paolini vincono e conquistano i quarti

I due tennisti hanno sconfitto l’australiano De Minaur nel torneo maschile e la filippina Eala nel tabellone femminile. Con Sinner sono quindi tre gli italiani ancora presenti ai Championships

06 luglio 2026

Flavio Cobolli e Jasmine Paolini Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Wimbledon 2026Flavio CobolliJasmine Paolinitennis Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...