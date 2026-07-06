Wimbledon, Cobolli e Paolini vincono e conquistano i quarti
I due tennisti hanno sconfitto l’australiano De Minaur nel torneo maschile e la filippina Eala nel tabellone femminile. Con Sinner sono quindi tre gli italiani ancora presenti ai Championships
Flavio Cobolli e Jasmine Paolini
Continua il momento d’oro del tennis italiano a Wimbledon. Dopo la vittoria di ieri sera di Jannik Sinner sul giapponese Mochizuki, oggi a conquistare i quarti di finale sull’erba londinese sono stati Flavio Cobolli nel tabellone maschile e Jasmine Paolini in quello femminile.
Il tennista toscano ha sconfitto in tre set (7-5, 7-6, 6-3) l’australiano De Minaur, mentre la collega ha superato la filippina Eala, anche lei in tre set (6-4, 4-6, 6-3).