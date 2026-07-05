Wimbledon, Sinner supera Mochizuki e vola ai quarti di finale

Continua la marcia di Jannik Sinner a Wimbledon. Sull’erba londinese il tennista italiano numero 1 al mondo si è imposto per 3-0 in 2 ore e 26 minuti (6-3, 7-6, 6-3) sul giapponese Shintaro Mochizuki, arrivato dalle qualificazioni, e accede così ai quarti di finale. Ora l’altoatesino sfiderà il tedesco Struff, che ha battuto il polacco Hurkacz costretto al ritiro al quinto set.
In caso di passaggio al turno successivo il campione troverà il vincente della sfida tra Auger-Aliassime e Djokovic, oggi vincitori rispettivamente contro Davidovich Fokina (3-2) e Safiullin (3-1).
Ma lunedì nei quarti torneranno in campo anche gli altri due italiani rimasti nel tabellone dei Championships. Tra gli uomini Flavio Cobolli sfiderà De Minaur mentre tra le donne Jasmine Paolini se la vedrà con Eala.