Tennis, trionfo azzurro: Spagna battuta, quarta Davis di fila per l’Italia

Musetti e Vavassori vincono nel doppio decisivo contro Alcaraz e Granollers. È la quinta «Insalatiera» conquistata dall’Italia

29 novembre 2026 3 ' di lettura

Gli azzurri sollevano la Coppa Davis - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Coppa DavisLorenzo MusettiAndrea Vavassori Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...