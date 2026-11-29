L’Italia senza Jannik Sinner (né in campo né in tribuna) batte la Spagna con Carlos Alcaraz ed è poker di Davis di fila per gli azzurri, che trovano in Lorenzo Musetti il trascinatore. Come un anno fa, a Bologna l’insalatiera d’argento resta a casa: la forza del gruppo targato Filippo Volandri, lo spirito di una squadra che non molla mai, la forma magica di Musetti, l’esperienza da doppista di Andrea Vavassori sono gli ingredienti per il nuovo trionfo del nostro tennis.
L’assenza del campione altoatesino anche questa volta non si è fatta sentire. La presenza in campo per due partite della finale del suo grande rivale, fresco di vittoria alle Atp Finals, non è bastata per strappare quel trofeo, «il sogno da bambino» che ancora manca in bacheca al grande tennista di Murcia. Anche Alcaraz ha perso, concludendo con una sconfitta un anno partito alla grande in Australia, segnato dal grave infortunio al polso e risollevato dalla vittoria di Torino. Ma in Coppa Davis, si sa, non sempre il più forte vince.
Un Musetti in più
Il successo della Nazionale, partita non favorita nonostante i successi delle edizioni precedenti, è arrivato in serata, come in quarti e semifinali grazie al doppio, nel palazzetto all’interno della fiera bolognese, caldissimo per gli italiani. L’entusiasmo è esploso con la prima sfida, la conferma del momento di grazia di Musetti, già condottiero contro Corea del Sud e Repubblica Ceca, finalmente protagonista in azzurro.
La partita col ventenne spagnolo Rafael Jodar è stata forse la più bella dell’intera competizione e una delle migliori giocate in carriera dal tennista di Carrara. Non è stata invece la Davis di Cobolli, mattatore degli spagnoli un anno fa, quando la squadra di Ferrer era priva però della punta di diamante. Per il 24enne romano, sempre sconfitto nei giorni scorsi e sempre perdente nei precedenti con Alcaraz, il campione di Murcia è stato un ostacolo insuperabile.
Il doppio decisivo
Il doppio azzurro, invece, non ha tremato di fronte alla forza del campione. Musetti e Vavassori hanno trovato presto il feeling che è mancato alla coppia iberica, con Granollers spesso in difficoltà e pure Alcaraz non perfetto in alcuni frangenti decisivi. Dopo il primo set vinto per 6-2, sulle ali dell’entusiasmo, è arrivato anche il secondo, con il break decisivo sul servizio di Granollers sul 5-5 e una risposta sulla riga di Vavassori. Poi Vavassori è andato a servire, ed è stata festa azzurra. La quarta di fila per l’Italia. L’ultima Nazione a conquistare il poker consecutivo in Davis gli Stati Uniti dal 1969 al 1972, ben 54 anni fa.
La gioia
Tutta la felicità dei protagonisti a fine match. «Il pubblico è stato il nostro asso nella manica: mi piaceva l’idea di essere protagonista e l'idea è andata bene – ha detto Musetti –. Dedico la vittoria di gruppo ai ragazzi che sognano di far parte di questa squadra». Emozioni forti anche per Vavassori: «Per me un onore giocare contro campioni così, come Carlos (Alcaraz, ndr) è stato emozionante. Una dedica a tutti gli italiani che hanno tifato per noi».