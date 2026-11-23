Jannik Sinner sarebbe volato in Finlandia per sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro, il problema fisico che lo tiene lontano dai campi da Wimbledon. A riportare la notizia è Sky, che sul proprio sito cita un volo privato partito da Bolzano e diretto a Turku, città in cui opera il professor Lasse Lempainen, specialista che ha visitato il tennista azzurro nel fine settimana a Milano.
La decisione di procedere con un’operazione sarebbe stata presa dopo il consulto con il chirurgo finlandese. Se l’intervento venisse confermato, per Sinner si allungherebbero i tempi di recupero e diventerebbe concreta la possibilità di saltare anche gli Australian Open, in programma a gennaio. Al momento, dunque, il calendario del rientro del numero uno azzurro resta legato all’esito dell’intervento e alle successive valutazioni mediche.