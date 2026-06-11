Tennis: Coppa Davis e Billie Jean King Cup al Timing per tutti i tifosi

La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup sono sbarcate a Brescia. Oggi nel tardo pomeriggio la Fitp ha consegnato al centro sportivo Timing i due trofei che certificano l’attuale dominio italiano nel panorama tennistico mondiale. Sono 3 consecutive, infatti, quelle vinte in campo maschile e 2 di fila quelle conquistate da Paolini e compagne.
Numeri
Nell’era moderna nessuno era riuscito a vincere 3 Coppe Davis consecutive con l’Italia che quest’anno proverà addirittura ad allungare il dominio nella massima competizione mondiale a squadre.
Per quanto riguarda invece la storia in generale resta negli annali il record degli Stati Uniti che ne vinsero 7 una dietro tra il 1920 e il 1926. A sottolineare ulteriormente lo sfavillante momento del tennis azzurro ci sono anche le due Billie Jean King Cup consecutive vinte che hanno permesso così l’accesso all’esclusivissimo club con Stati Uniti e Australia, le uniche nazioni ad aver mai vinto per 2 anni di fila nella stessa stagione le due coppe di squadra.
Emozione
«Questo grande privilegio è dovuto al Trophy Tour 2026 organizzato dalla Fitp, abbinato alla presenza nel nostro centro proprio in questi giorni dei corsi di aggiornamento nazionali della Federazione capitanati dal direttore Michelangelo Dell’Edera», ha spiegato la presidente e co-fondatrice del Timing Club Laura Reschigg, che ha voluto anche porre l’accento sull’importanza dell’appuntamento per il centro sportivo di via Mainetti Dominatore. «Siamo un circolo giovane, nato nel 2019, ed è un grande onore poter avere da noi queste coppe perché non ci saremmo mai aspettati di arrivare a questo punto, ad ospitare due simboli dell’eccellenza italiana tennistica nel mondo, in così poco tempo».
Il viaggio
I due trofei più prestigiosi del tennis mondiale a squadre, oggi custoditi dall’Italia come paese detentore, sono tornati a viaggiare grazie ad un’iniziativa della Fitp che permette ad appassionati e curiosi di ammirare da vicino i simboli dei trionfi azzurri. Il viaggio in Lombardia ha preso il via proprio da Brescia, dove i trofei resteranno esposti al Timing venerdì e sabato: «All’interno del nostro circolo saranno a disposizione di tutti gli appassionati per essere ammirate e fotografate – ha concluso Reschigg –: venerdì sera faremo una conferenza stampa per svelare tutte le iniziative collegate a questo evento».
La seconda tappa sarà al Tennis Como, poi da lunedì Davis Cup e la Billie Jean King Cup saranno protagoniste in piazza Duomo a Milano; successivamente andranno all’Aeroporto di Milano Linate per arrivare al gran finale all’Aeroporto di Milano Malpensa, dove i trofei resteranno esposti dal 24 al 28 giugno. Nel frattempo, durante il mese di giugno al Timing si terrà anche la seconda edizione del torneo «Open H Solution» che metterà in palio i biglietti per assistere alle Finals di Coppa Davis 2026, che si disputeranno a Bologna dal 24 al 29 novembre.