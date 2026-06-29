Tamburello: che sia serie B o serie D, Nigoline sa bene come si vince

Nei play off di serie B femminile di tamburello il Nigoline vola in semifinale dopo la vittoria contro l'Aldeno per 2-0 (6-3, 6-3). Sul campo di casa, le bresciane si trovano di fronte un'avversaria molto più combattiva rispetto alla gara d'andata: calma e sangue freddo (nonostante l'afa) pagano e permettono di chiudere la sfida in due set.
Si ferma invece ai quarti di finale l'avventura del Capriano A, sconfitto per 2-0 (6-2, 6-4) dal Nave San Rocco.
Serie C
Giornata da dimenticare per il Capriano B, sconfitto 2-0 (6-1, 6-1) dalla capolista Ceresara, che domina entrambi i set. I bresciani non riescono mai a trovare le giuste soluzioni tecniche e, insistendo troppo sul gioco di mezzovolo degli avversari, finiscono inevitabilmente per cedere. Più equilibrata di quanto racconti il punteggio la sfida del Capriano A, battuto 2-0 (3-6, 3-6) dal Medole.
In serie D
Il Nigoline si aggiudica il derby bresciano superando il Borgosatollo per 2-0 (4-6, 3-6), mentre nel girone Bergamo-Brescia il Gussago torna sconfitto 2-0 (6-5, 6-4) da Grassobbio.
Classifiche
Serie C: Ceresara 31, Medole 26, Dossena 25, Cereta 24, Malavicina 19, Capriano B 18, Capriano A 11, Madone 2.
Serie D Bergamo: Serina 42, San Paolo d'Argon 37, Pontirolo 33, Torre de Roveri 30, Malpaga 27, Grassobbio 15, Bonatese 14, Gussaghese 12, Roncola 8, Bonate Sotto 4.
Serie D Mantova: Guidizzolo 31 Sacca 27, Cavrianese 26, Sordelliana 23, Castellaro 20, Pozzolese 19, Nigoline 11, Castiglione 7, Borgosatollo 4.