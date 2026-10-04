Simone Gasparini vola sull’acqua: è campione italiano di wakeskate

Simone Gasparini, classe 2008 di Dello, è un asso del wakeskate. Mentre scivola sull’acqua con la sua tavola di legno, è capace di fare di tutto: acrobazie che si fatica solo a nominare, figuriamoci a farle. Ma lui è bravissimo.
Non a caso ha vinto i campionati italiani assoluti di wakeskate, disputati nei giorni scorsi al Turin Wake Park di Settimo Torinese. È il primo anno che vengono organizzati gli italiani assoluti di wakeskate: evidentemente nel mondo del wakeboard cable (lo wakeskate è un «parente» del wakeboard), questa disciplina sta crescendo e si sta imponendo sempre più all’attenzione generale. Non a caso ai campionati di Torino hanno partecipato atleti di varie età: dai 10 ai 40 anni. Scivolando sull’acqua con la sua tavola trainata, il giovane bresciano li ha battuti tutti.
Simone ha talento, e su questo non c’è dubbio. Però è anche vero che, se lui è diventato bravo, è anche perché ha avuto la possibilità di allenarsi e affinare la predisposizione per questa disciplina.
Per tutti. Al Centro sportivo di Dello, infatti, praticamente a casa sua, c’è uno dei più grandi impianti d’Italia in cui è possibile praticare gli sport acquatici della grande famiglia del wakeskate. Gli appassionati possono usufruire di un impianto adatto a tutti: avanzati, intermedi e principianti.