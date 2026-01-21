Giovanni Franzoni il più veloce nella prova di discesa a Kitzbuehel

Ancora una prestazione eccezionale dell'azzurro Giovanni Franzoni che in 1'52"21 ha realizzato il miglior tempo anche nella seconda prova di discesa sulla famosa pista Streif dI Kitzbuhel. Il velocista bresciano si é anche avvicinato sempre più al prestigioso record della Sreif che nel 1977 fu stabilito dall'austriaco Josef Strobl in 1'51"58. Dietro Franzoni si sono piazzati il francese Nils Alpha e l'austriaco Stefan Babinsky.

In condizioni meteo e di neve perfetti, anche la seconda prova ha fatto registrare nuovamente un buon piazzamento di Christof Innerhofer con il quarto tempo. Ma sono tutti gli azzurri ad aver reso bene in questa prova con Mattia Casse sesto e Florian Schieder ottavo, davanti al campione elvetico Marco Odermatt che mai ha sinora vinto la discesa della Streif.

Domani é in programma una terza ed ultima prova prova – a meno che la giuria decida i far riposare gli atleti come successo la scorsa settimana a Wengen – mentre venerdì si gareggerà in superG, sabato in discesa e domenica la tappa di Kitzbuehel si chiuderà con lo slalom speciale. Franzoni a Wengen aveva realizzato il miglior tempo nelle due prove per vincere poi il superG ed arrivare terzo in discesa.