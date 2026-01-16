Giornale di Brescia
Straordinario Franzoni: a Wengen la prima vittoria in Coppa del Mondo

Fabio Tonesi
A un mese dal podio della Val Gardena, lo sciatore di Manerba si regala un’altra giornata memorabile, vincendo il superG
Giovanni Franzoni in azione a Wengen - Foto Epa/Jean-Cristophe Bott © www.giornaledibrescia.it
Prima vittoria in Coppa del Mondo per Giovanni Franzoni. Ad un mese dal podio della Val Gardena, lo sciatore di Manerba del Garda si regala una giornata memorabile a Wengen, vincendo il superG.

La prova

Partito con il pettorale numero uno, il gardesano di Manerba è stato praticamente perfetto in quasi tutti i settori, a partire dalla famigerata Kernen-S in cui ci si gioca la gara sul leggendario Lauberhorn. Buona fin dalla prima impressione, la prova di Franzoni ha preso valore man mano che i favoriti non riuscivano minimamente ad avvicinarsi.

E quando il leader di Coppa del Mondo Marco Odermatt (quarto a 53 centesimi) al traguardo gli ha detto «ho visto la tua discesa, una gara da numero 1» , è stato un po’ come mettere il sigillo sul primo trionfo tra i grandi per l’ex campione iridato Juniores.

Sul podio con Franzoni salgono l’austriaco Stefan Babinski (+0’’35) e lo svizzero Franjo Von Allmen (+0’’37). I due migliori tempi fatti registrare martedì e giovedì nelle prove della discesa (la gara domani alle 12.30), evidentemente, non erano frutto del caso e questo risultato, su una pista storica, è un grande messaggio anche in chiave Olimpiadi.

L’emozione

«Sto tremando – ha detto Franzoni ai microfoni di RaiSport quando la gara era ancora in corso –. Con l’1 avevo un’ansia incredibile in partenza, ma mi sono detto che qui a Wengen o si va o si va. Il bello è che ho fatto la differenza nella curva dove tre anni fa mi sono steso, credo sia il fato che mi restituisce qualcosa. E sono stato molto bravo nella esse finale».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
scisuperGGiovanni FranzoniWengen
