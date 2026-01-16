Straordinario Franzoni: a Wengen la prima vittoria in Coppa del Mondo
Prima vittoria in Coppa del Mondo per Giovanni Franzoni. Ad un mese dal podio della Val Gardena, lo sciatore di Manerba del Garda si regala una giornata memorabile a Wengen, vincendo il superG.
La prova
Partito con il pettorale numero uno, il gardesano di Manerba è stato praticamente perfetto in quasi tutti i settori, a partire dalla famigerata Kernen-S in cui ci si gioca la gara sul leggendario Lauberhorn. Buona fin dalla prima impressione, la prova di Franzoni ha preso valore man mano che i favoriti non riuscivano minimamente ad avvicinarsi.
E quando il leader di Coppa del Mondo Marco Odermatt (quarto a 53 centesimi) al traguardo gli ha detto «ho visto la tua discesa, una gara da numero 1» , è stato un po’ come mettere il sigillo sul primo trionfo tra i grandi per l’ex campione iridato Juniores.
Sul podio con Franzoni salgono l’austriaco Stefan Babinski (+0’’35) e lo svizzero Franjo Von Allmen (+0’’37). I due migliori tempi fatti registrare martedì e giovedì nelle prove della discesa (la gara domani alle 12.30), evidentemente, non erano frutto del caso e questo risultato, su una pista storica, è un grande messaggio anche in chiave Olimpiadi.
L’emozione
«Sto tremando – ha detto Franzoni ai microfoni di RaiSport quando la gara era ancora in corso –. Con l’1 avevo un’ansia incredibile in partenza, ma mi sono detto che qui a Wengen o si va o si va. Il bello è che ho fatto la differenza nella curva dove tre anni fa mi sono steso, credo sia il fato che mi restituisce qualcosa. E sono stato molto bravo nella esse finale».
