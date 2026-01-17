Bis storico per Giovanni Franzoni: terzo in discesa a Wengen

Un altro podio da leggenda. Giovanni Franzoni non si ferma più e dopo la vittoria in superG coglie anche il terzo posto nella mitica discesa libera di Wengen. È il primo podio in carriera nella disciplina più veloce per Franzoni, che vantava prima di oggi solamente un ottavo posto in libera. Dopo il primo tempo in entrambe le prove cronometrate, il velocista di Manerba non avverte la pressione e fa un'altra prova da grande.

Agevolato anche dalla partenza abbassata a causa del forte vento in quota, il 2001 gardesano è ancora il migliore nella decisiva Kernen-S e sciorina una prova di maturità incredibile, anche in ragione del fatto che alle Olimpiadi mancano solamente venti giorni.

Sul Lauberhorn il finanziere si inchina solamente al fuoriclasse Marco Odermatt (primo con nove decimi sul bresciano) e all'austriaco Vincent Kriechmayr (+0''79). Beffato di tre centesimi l'altro svizzero Franjo Von Allmen, sesto un ottimo Dominik Paris, decimo Christof Innerhofer, dodicesimo Florian Schieder.

Le sue parole

«Ieri ero tranquillo, poi sono arrivate le emozioni tardi e sono stato sveglio dalle 3 alle 6 del mattino. Avevo le gambe stanche, ma vedevo tutta la gente in partenza – spiega Franzoni a RaiSport –, e mi sono detto di godermi il tutto. È un weekend fenomenale, non ho parole. Sono stato anche fortunato con il numero, ma sono felicissimo anche per la squadra. Sto trainando anche io gli altri ora e sono fiero di questo».