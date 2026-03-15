Franzoni, cancellato per neve anche il secondo superG di Courchevel
Salta anche il secondo superG di Courchevel per Giovanni Franzoni. Nonostante lo sforzo profuso dagli addetti alla pista, la nuova nevicata della notte ha portato la giuria a cancellare immediatamente anche il secondo supergigante sulle Alpi francesi.
Franzoni, che lascia Courchevel con la soddisfazione di aver conseguito un nuovo podio in discesa, si dirige in Norvegia per le finali previste sulle piste che hanno ospitato le gare delle Olimpiadi di Lillehammer ’94: si inizia a Kvitfjell con la velocità, prove della discesa da giovedì, gara sabato 21 marzo e superG domenica 22.
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