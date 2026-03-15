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Franzoni, cancellato per neve anche il secondo superG di Courchevel

Fabio Tonesi
Lo sciatore bresciano torna a casa con un nuovo podio in discesa e si prepara alle gare in Norvegia, sulle piste che hanno ospitato le Olimpiadi di Lillehammer nel 1994
Giovanni Franzoni
Giovanni Franzoni
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Salta anche il secondo superG di Courchevel per Giovanni Franzoni. Nonostante lo sforzo profuso dagli addetti alla pista, la nuova nevicata della notte ha portato la giuria a cancellare immediatamente anche il secondo supergigante sulle Alpi francesi.

Franzoni, che lascia Courchevel con la soddisfazione di aver conseguito un nuovo podio in discesa, si dirige in Norvegia per le finali previste sulle piste che hanno ospitato le gare delle Olimpiadi di Lillehammer ’94: si inizia a Kvitfjell con la velocità, prove della discesa da giovedì, gara sabato 21 marzo e superG domenica 22.

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